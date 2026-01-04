Slušaj vest

Vlasnik Pink televizije, Željko Mitrović krajem prošle godine objavio je da je rešio da podeli 100 otkaza, a sada je otkrio i kolika je prosečna plata u njegovoj kompaniji.

On je gostovao u "Novom jutru" gde je pričao o ovoj temi koja je nedeljama bila glavna u javnosti.

- Trenutno je prosečna plata 125.000 - rekao je on kratko.

Mitrović je najavio reforme koje za cilj treba da imaju veću produktivnost, ali i više pravde.

- Dešava se da podjednako tretiramo ljude koji ginu i rade, kao i one koji se ne pojavljuju na poslu. Treba da bude više pravde vidljivo. Moramo nagraditi one koji rade i ulažu u sebe, a više od pola tih, recimo 100 ljudi već su obavešteni o tome da su dobili otkaz - rekao je Mitrović.

Foto: Promo

Mitrović je rekao da dobar deo pripisuje svojim slabostima, ali dodaje da će ovo biti proces koji će biti brži i da je ovo jedno pravedno rešenje od koga će imati koristi najviše oni koji najviše i rade.

On je otkrio kako će od sada poslovati, te šta će im biti prioritet.

- I sutra i prekosutra će biti isplaćeno svim radnicima u Pink Medija Grupu kao bonus, 20 miliona za sve, ne pojedinačno - rekao je Željko Mitrović, a onda je dodao da je ovo poslednja godina da se ravnomerno raspoređuju bonusi.

- Nikada više se neće ravnomerno raspoređivati bonusi nego isključivo prema zaslugama i prema doprinosima. Naravno, ovaj princip ćemo usvojiti i kada su plate u pitanju.

Elita 9 je otvorena Foto: Printscreen

Vi ste sada svi dobili 10.000 povećanje plate i bonuse i planiramo da nastavimo, pošto se nalazimo pred, verovatno, najuspešnijom i najprofitabilnijom godinom, ali to ne znači da će levičarstvo da pobedi i da ćemo da budemo socijalna ustanova, osim za decu bez roditeljskog staranja i kojima su potrebni oni koji imaju - rekao je Željko Mitrović.