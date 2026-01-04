Slušaj vest

Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos, po prvi put su se zajedno pojavili u emisiji i to na Kurir televiziji. Voditeljka Una Kruna Mitrović u emisiji "Puls Srbije" ugostila je trenutno dva najaktuelnija muškarca na Balkanu, čiji odnos intrigira javnost mesecima unazad.

Čeda i Aleksandar rešili su da progovore o svemu

Voditeljka je odmah pitala Aleksandra kako se on snalazi u svim pričama i natpisima koji ga prate mesecima zbog Jovanovića.

- Čedomir je dugi niz godina moj prijatelj, ali i njegova supruga i klinci. Ovo što mediji pišu mene ne dotiče.

Una Kruna pitala je Čedu o njegovim kulinarskim sposobnostima i kako gleda na to što mediji redovno prenose kada je Jovanović u kuhinji za šporetom.

- Imam neobičnu osobinu da imam potrebu ponekad da ručam, a i moja deca i svi prijatelji koje okupim za stolom. (smeh) Ne znam šta je senzacija sad tu, ja 15 godina kuvam na tom Instagramu. Mi tako živimo! Meni je to ljubav - rekao je Jovanović, a Kos se nadovezao:

- Čeda je ljubav. On sve što radi radi iz ljubavi - rekao je Aca, pa je Čeda nastavio:

- Retkim ljudima dajem čitavog sebe, to je moj smisao života! Mojoj Zorji je danas rođendan, i mi posle emisije idemo kući, čeka nas ručak. Mihajlo sprema ručak, a mi donosimo tortu.

Voditeljku je zanimalo i kako provode vreme u kući kad Jovanović nije u kuhinji.

- Odgledamo serije, film. Ovih dana smo gledali neke koncerte.

Nezobilazno pitanje bilo je i kako su reagovali kada su dobili pesmu posvećenu njihovom odnosu.

- Vratili su me na ETF posle 27 godina. Tu sam bio poslednji put 99 godine. Mi se nismo poznavali, pesmu sam dobio u pola noći. Meni je to bilo okej. Ja sam odrastao u nekom drugom društvu. Taj Novi Beograd je mene oblikovao da ja u svemu pronalazim nešto pozitivno i lepo.

Čedu ljudi obožavaju da sretnu na pijaci, a pažnju privlače i njegove UGG čizme.

- Ja mnogo volim da idem na pijacu. A te čizme sam kupio još pre 15 godina. U svemu tome mi je važno da je ljudima lepo, samo da mi ne k**e po životu. Koliko god da su zli, ako se oni raduju i srećni su meni je to okej. Sećam se, odem u Firencu i gledam onog Davida. Ceo dan sam mogao da ga gledam. Pa vidim neku bakicu koja unuku stavlja ruku na oči jer je David bez gaće. Način na koji ljudi vide stvari je ličan. Psihijatri bi mogli mnogo više o tome da kažu.

Una Kruna pitala je Aleksandra da li mu je neprijatno u emisiji.

- Kad je Čeda u pitanju, uvek ću se pojaviti sa zadovoljstvom. Za njega sve i uvek.

Kakav je Čeda? - usledilo je pitanje voditeljke.

- Ja bih rekao da je on divan prijatelj, brat, suprug, otac. Sve ostalo je nebitno. Ponosan sam i želim svima ovakvog prijatelja. On je moj prijatelj za ceo život!

Unu Krunu je zanimalo i koliko se razlikuje život sa muškarcem i ženom.

- Moje potrebe koje mi je Jelena zadovoljila ne očekujem od Aleksandra. Nama je stalno puna kuća dece. Ja sam dosta njegov život istumbao, okrenuo na glavu, on je čovek koji ne može više da prošeta normalano gradom. Ostavio je svoju profesionalnu karijeru. On je došao u Beograd i ostavio sve kad sam bio nepokretan.

O pomirenju sa Cecom

- Ta žena ima svoj život i ja imam. Da nije bilo tog 12. marta i što se dešavalo pre i posle, Ceca bi u mom svetu bila tamo gde je bila i na početku, pre svega toga.

Kako porodica reaguje na ove priče? - pitala je voditlejka Kosa.

- Ne čitaju. To je jedini način i lek protiv toga - rekao je Aca, a Čeda se nadovezao:

- Niko nije šokiran, samo vi pravite frku malo. Ja se ne javljam na nepoznate brojeve, a kad se javim novinarka se više iznenadi nego ja. Pitali su me da demantujem ili potvrdim veridbu i venčanje, šta da potvrdim, ljudi? Onda se šalim da su nas zaustavili neki ljudi da se venčamo na Ostrogu.

Čeda je progovorio i koliko mu znači podrška Aleksandra Kosa.

- Ja nisam mogao da ustanem iz kolica i kreveta a da mi neko ne pomogne. Nisam mogao da obujem patike i vežem pertle. On je došao i poturio svoja leđa da bih se ja izlečio. Vidim da sada po mrežama ide video od pre 2-3 godine, pa kao stavljaju da je to sve novo. Ja ne znam šta je tu novo.

- Ja ne bih nikad krio. Nisam krio svoju ženu, devojke. Ja sam ceo život proveo sa ženom i ne bih je menjao za muškarca, ali ako se to desi, bićete obavešteni.

Vi nama sami plasirate šta pišete.

- Nešto plasiramo, nešto ne. Ako ljude interesuje mogu da čuju od mene.

Od čega vi živite?

- Radim, ali ništa ne radim ovde. Nisam razmišljao da će moj život otići u tu stranu, ali radim daleko odavde i za sebe, što ranije nisam radio. Trgujem gasom - rekao je Čeda.

