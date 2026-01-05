- S ponosom ističem da sam pevala i u kafani. Vi postavljate nivo gde god da se pojavite. Možete da uprskate i u "Karnegi holu". Napraviću jedno poređenje, Zvonko Bogdan mi neće zameriti na tome. On je godinama pevao u hotelu "Union", to je bilo kultno mesto gde se odlazilo da slušate Zvonka Bogdana. On ga je napravio kultnim. Mnogi su posle toga pevali u tom hotelu, ali to više nije bilo to. On je napravio oko sebe legendu da je "Union" jednako Zvonko Bogdan. E, tako i ja i moje koleginice i kolege, koji smo pevali po kafanama. Uzgred, i nije bilo gde da se peva. U tom trenutku to je bio Dom sindikata. U kafanama su traženi talenti, a ljudi koji su bili zaduženi za to su našli mene, kada je reč o diskografskom izdanju. Kada je Bora Spužić Kvaka u pitanju, on je već bio velika zvezda kada je shvatio da meni treba pružiti ruku i biti mi vetar u leđa, jer ja sam zaslužila da ne ostajem više u kafani, nego da se popnem stepenik više i nastupam na koncertima. I tako je krenulo. Imala sam sreću da u važnim momentima budem na pravom mestu u pravom trenutku, sretala sam prave ljude, kompozitore, tekstopisce, aranžere, orkestre i to je bila dobitna kombinacija - otkrila je ona.