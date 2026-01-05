Slušaj vest

Severina je nedavno odlučila da se preseli iz svog penthausa u zagrebačkom naselju Remete, pa je kupila vilu u Šestinama, i to za 1.725.000 evra.

Ipak, hrvatska pevačica nije imala dovoljno novca da plati ovu nekretninu u celosti, pa je uknjižena 23. maja 2025, a u vlasničkom listu upisan je hipotekarni zajam od milion evra kod Zagrebačke banke. Nekoliko dana ranije, 16. maja, Severina je potpisala i stambeni kredit za novu kuću. Ostatak od 725.000 evra platila je gotovinom, piše hrvatski portal Imperijal.

Projektovana kao vinarija

Kuća u Podsljemeu, u koju će se Severina uskoro preseliti s porodicom, dugo je bila oglašavana na oglasima za prodaju nekretnina.

Kada je taj rezidencijalni posed prvi put oglašen, cena mu je bila veća od dva miliona evra. Kako nije bilo interesovanja za tu nekretninu po toj ceni, ona je snižena na 1.725.000 evra, za koliko je i prodata pevačici.

Ova vila građena je godinama, a u oglasu je istaknuto da ima i lift i vinski podrum, što i ne čudi jer je prvobitno bila projektovana za poznatog hrvatskog vinara i njegovu porodicu davne 1999.

- Smeštena u mirnoj, sporednoj ulici u Zagrebu, ova luksuzna vila nudi spektakularan pogled na Medvednicu. Stambeni prostor od 640 kvadrata podeljen je u dva odvojena dela. Prvi je dvoetažni stan od 310 kvadrata s prostranim dnevnim boravkom, terasom, kuhinjom i tri spavaće sobe, plus zasebni dvosobni stan od 80 kvadrata. Drugi deo zgrade sadrži prostranu garažu za tri automobila, vinski podrum i konobu s kaminom. Kuća je opremljena podnim grejanjem u kupatilu, najsavremenijim sistemom grejanja i klimatizacije, alarmom i video-nadzorom. Parcela od 1.700 m2 okružena je prelepo uređenim vrtovima. Zagreb je živahni glavni grad s bogatom kulturnom baštinom i izvrsnom infrastrukturom, a vrednosti nekretnina stalno rastu zbog kontinuiranog priliva investicija i turista - stoji u oglasu koji je privukao poznatu Splićanku, pa se odlučila da ovde nastavi život.

Ipak, ovo nije prvi put da se Severinino ime spominje i dovodi u vezu s hipotekama, pa je tako Kurir još 2019. pisao da ona tada nije bila u finansijskoj mogućnosti da plaća ratu za kredit u iznosu od 2.000 evra mesečno, pa joj je pretilo da ostane bez stana u Zagrebu da je banka aktivirala hipoteku. Ona je tada podigla kredit za snimanje albuma, koji je neslavno prošao u javnosti, a taj novac nije mogla da vrati banci.

- Poznato je da Seve ne ume da raspolaže novcem. Troši više nego što zaradi. Tokom 2018. je imala mnogo nastupa širom regiona, ali ništa od zarađenih para nije sačuvala, pa kad je došlo vreme da snima nove pesme i spotove, morala je da se zaduži. Pre osam meseci podigla je 100.000 evra kredita u jednoj banci u Zagrebu, a kao garanciju založila je stan. Prvih pet meseci sve je bilo u redu, mogla je da plaća rate, ali poslednja tri meseca nije platila nijednu. Valjda nije imala nastupe, pa nije mogla da zaradi toliko para, jer ima još jedan kredit, stambeni. Ne znam tačno kolika joj je rata, ali priča se da je čak 7.000 evra. Uglavnom, iz banke u kojoj je podigla keš kredit poslali su joj dopis da će aktivirati hipoteku ako u roku od 15 dana ne plati sve što im duguje. Mislim da su Severinini problemi počeli upravo posle prekida saradnje s Tomicom Petrovićem. On se protivio tome da podigne novi kredit jer je znao gde to vodi. Kamata na pozajmljeni novac je 15 odsto, što uopšte nije povoljno. Severina je čak htela da podigne kredit preko njegove firme, ali Tomica nije hteo da čuje za to. Ko zna, možda je to razlog što su se posvađali - rekao nam je tada naš izvor blizak Severini.

Do pevačicinog komentara nismo uspeli da dođemo jer nam je blokirala pozive.

Selidba ove godine

Podsetimo, da je Severina odlučila da se preseli iz stana u novu vilu, potvrdila je i ona sama svojom Instagram objavom za katolički Božić.

- Poslednji Božić u ovom predivnom stanu, čiji zidovi pamte Uskrse, Božiće, rođendane, veselja, smeh, tuge i žalosti. Te zidove krase najlepše priče pričane upravo za ovim stolom. I okruženi ljudima pred kojima možeš biti svoj i njihov, svakako njihov prijatelj i oni moji. U bilo koje doba dana i noći, sreća je i Božić svaki dan, znajući da nisi nikad sam. Moja želja je da imate i stvorite sebi krug ljudi koji vas vole, poštuju i podržavaju. To ja imam i na tome sam večno zahvalna - napisala je Severina u objavi.

