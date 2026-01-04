Slušaj vest

Tea Tairović gostovala je u emisiji "Premijera vikend specijal" gde je govorila o prethodnoj godini u kojoj se desila i njena udaja za partnera Ivana Vardaja. Pevačica je potom govorila i kako je izgledao njihov početak veze.

Šta je ono što želiš u 2026. godini, kada ćeš na medeni mesec? - upitao je voditelj.

- Idem za par dana na medeni mesec, na Maldive, i to mi je prelepo jer idem na pravi odmor, tamo je samo more i uživanje - rekla je Tea pa je otkrila kako se provela na svojoj svadbi:

- Bilo mi je prelepo, uživala sam, ali se pola stvari ne sećam, torte, iskreno bio je pravi provod, lepo veselje i sjajna muzika, mladoženja se proveo bolje nego ja, a on čak i retko pije jer on uvek vozi, a kada ode u provod on uživa. - rekla je Tea.

Tea Tairović Foto: Andreja Damnjanović

Je l ga puštaš u provod, izlazak?

- Koji izlazak, može do prodavnice i to je to. Moram da kažem da mi kada smo počeli da se zabavljamo, mi smo govorili da nismo ljubomorni, a jesmo. Mi smo gledali jedno drugom u telefone dok smo spavali, on mene, ja njemu, i jednom smo se izlanuli, bilo je ono kako si mogao, nisi mi poštovao privatnost, a ja njemu prekopala sve od rođenja - rekla je Tea u emisiji "Premijera vikend specijal"

Tea Tairović Foto: Andreja Damnjanović

