Viki Miljković u 2025. godini donela je veliku poslovnu odluku. Ona je iz "Zvezda Granda" gde je bila dugogodišnja članica žirija, prešla u "Pinkove zvezde". Sada ocenjuje kandidate zajedno sa Zoricom Brunclik, Jelenom Karleušom, Draganom Stojkovićem Bosancem i Dragomirom Despićem Desingericom.

Čarke kojee je imalča sa Jelenom dok su obe bile u "Zvezdama Granda" nastavile su se i u ovom šou - programu, a na početku bilo je turbulencija i između nje i Zorice Brunclik. Posle nekoliko emisija njih dve su, kako kaže Viki, sklopile primirje.

Sazrela kao članica žirija

- Jako sam ponosna na period koji je obeležilo moje žiriranje u "Zvezdama Granda". Mnogo lepih momenata. Mislim da sam kao član žirija ostavila pečat i mnogo lepih uspomena nosim odatle. Imala sam i pobednika. "Zvezde Granda" su meni jednakost sa Sašom Popovićem. Posle svega nisam mogla da se prilagodim i da se pronađem u tome. Otvorila sam novu stranicu koja je prelepa. Glupo je reći šta je bolje, lepo je i jedno i drugo. Mislim da i u "Pinkovim zvezdama" ostavljam jedan lep pečat, mnogo mi je lepo - rekla je Viki u emsiji "Godina sa Viki", koju je ekipa Kurir televizije s njom radila u Istanbulu, gde je pokazala kako živi i kako funkcioniše njen privatni biznis.

Viki je potom otkrila kako se slaže sa ostalim članovima žirija.

- Ima tu i turbulencija i rasprava i svađa. Bilo ih je i u "Zvezdama Granda". Ja sam sazrela kao član žirija, jako mi prijaju "Pinkove zvezde", jako mi prija nova scenografija, lepa, nova energija sa novim kandidatima, nova pravila. Desingerica je neko sa kim sam sklopila neki porodični odnos, s Bosancem sam godinama sedela zajedno, Jelena i ja uvek imamo konflikte, bili su, biće i ostaju, ali vidim da je to ljudima interesantno da gledaju. Sa Zoricom sam imala turbulentan start, sada smo u primirju, videćemo kako ćemo nastaviti, ja se nadam lepo i dobro. Ja sam uvek za ljubav.

Različite

Mnogi smatraju da je i sa Karleušom našla zajednički jezik, jer su na novogodišnjem programu pevale zajedno.

- Ono što nam je zajedničko je bavljenje ovim poslom i dobar smisao za šou program, šou biznis. Imamo jako interesantne ideje samo što su drugačije. Mislim da su i "Zvezde Granda" bile najgledanije u tom periodu kada smo nas dve bile u žiriju, i sada smo najgledaniji i najviralniji. Ljudi vole da vide nas dve u toj kombinaciji. Ljudi vole da vide tu različitost. Svako ima mesta pod ovim suncem, pod estradnim nebom, treba pustiti da svako iskaže svoje mišljenje pa sad kako se kaže u jednoj mojoj pesmi neko voli ovo, neko voli ono. Privatno se ne družimo, različite smo, mislimo drugačije, ono što je za nju dosadno i smorno, za mene je ponos i dika, ono što je za nju vau, za mene je bezveze, ali je to dobro za šou program - rekla je muzička zvezda.

