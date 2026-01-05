- Tad sam zapalila studio, a zatim ga i polila vodom. Sve je bilo potpuno uništeno. Ali pošto je to bio poslednji dan snimanja, dobila sam dozvolu od Saše Popovića. Studio je tad vredeo 300.000 - 400.000 evra. Plamen je bio toliko jak da se plastika iskrivila, a potom smo pustili kišu, čime smo dodatno sve oštetili. Čak mi je i rep kose zahvaćen plamenom. Ali imali smo samo jedan pokušaj i nismo mogli da ponavljamo - ispričala je Karleuša za K1.

- Pesma "Insomnija" zamalo da se ne snimi. Kad je urađen aranžman i kad je tekstopisac Marina Tucaković čula finalnu verziju, rekla je da je to neviđena glupost i da ni slučajno ne pevam to, već "Ko ti to baje" jer mi nije potrebno brukanje. Sećam se, stižem kući, a Marina je u međuvremenu zvala Divnu da urgira. Divna me čeka s cigarom u ruci na vratima i kaže mi: "Jeco, što ne pevaš 'Ko ti to baje'? Svi će ti se smejati!" Ja sam joj na to rekla da od toga nema ništa jer je počela najava. U dnevnoj sobi su me čekale dve plesačice, koje su kasnije bile sa mnom na bini. One spuštenih glava. Ja ih pitam kako im se sviđa pesma, a Vesna je samo rekla: "Svi će nam se smejati. Šta je 'buji paji', kakav taja? Ovo je bukvalno katastrofa!" One su bile dve najnesrećnije igračice u univerzumu zbog onih rogova koje smo imale, pošto su imale po jedan, a ja dva. Sećam se, završava se pesma i taj tajac nakon izvedbe za mene je trajao čitavu večnost. Pomislila sam da je to kraj moje karijere, bukvalno da mi kreće pakao. A onda se prolomio takav vrisak u publici da sam se ja naježila od glave do pete - ispričala je iskreno Karleuša.