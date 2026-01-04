Slušaj vest

Suzana Mančić mnogo puta je govorila o tome da se podvrgla tretmanu orošavanja intimne regije, a sada po prvi put iznosi detalje zbog čega je to uradila i kako izgleda ceo proces.

Suzana Mančić otvoreno govori o svojim tretmanima i ne libi se da priča o svemu kroz šta je prošla. Kaže da joj nije jasno zašto svi prvo pomisle na nju kada se pomene tretman orošavanja, kada to radi toliko mnogo žena svih godina.

Ona navodi da se za ovaj tretman odlučila iz higijenskih i zdravstvenih razloga, a ne zbog estetskog podmlađivanja.

- Otišla sam na orošavanje zbog zdravlja i higijene. To nema veze sa podmlađivanjem. Ovaj tretman rade i mlade žene kako bi lakše zatrudnele i očuvale reproduktivno zdravlje. U Srbiji je i dalje tabu pomenuti reč "va*ina". Izvinjavam se što je i sada pominjem, ali to je deo tela koji treba da slavimo. Mi žene i naše telo držimo ovu planetu - rekla je Suzana.

Ona je potom detaljnije objasnila kako izgleda sam postupak i zašto ga preporučuje.

- Svaka žena koja ide u banju ne bi trebalo da propusti orošavanje, jer ga obavljaju stručna lica. Medicinska sestra dolazi sa rezervoarom od devet litara banjske vode i vrši ispiranje. Ako već ispiraš digestivni trakt, zašto ne bi i reproduktivni? Ja sam to radila u Vrnjačkoj Banji, gde imaju veliko iskustvo i odlične rezultate. Mnoge žene koje su imale problema sa začećem uspele su da zatrudne nakon toga. O takvim stvarima treba govoriti, a ko će ako neće Mančićka - zaključila je ona za Hajp.

Bez zadrške pričala kada je izgubila nevinost

Suzana je u mladosti bila s*ks simbol, a jednom prilikom govorila je o mladosti i periodu pre nego što je postala popularna. Ona je tom prilikom otkrila sa koliko godina je izgubila nevinost i priznala da je ludo bila zaljubljena u tog momka.

- Tada završavate jedan život i započinjete drugi. Meni je prvi put bilo prelepo, a izgubila sam nevinost sa 16 godina. Toliko sam bila zaljubljena u tog dečka da sam želela samo njemu da se dam. U to vreme je donja granica bila 16 godina i moram da kažem da sam jedva čekala da napunim toliko da bih sa njim uživala - rekla je Suzana za medije tada.

