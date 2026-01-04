Slušaj vest

Turbulentna godina je iza pevača Darka Lazića, koji u narednu godinu ulazi sa porodicom i najbližima uz lekciju više, ali bez prošlosti jer na istu ne želi da se osvrće. Naročito na saobraćajku koje je posle svih njegovih prekršaja danima bila glavna tema na estradi.

- Svaki dan nešto novo naučimo i onda u novu godinu ulazimo sa nečim novim i pametnijim. Za mene ova godina je bila prilično burna, bilo je lepih trenutaka, ali dešavaju se i manje lepi trenuci. Na to sve gledam kao na život koji je pun uspona i padova. U životu se pliva i ne valja kad putanja ide samo na gore, ali se nadam da će sledeća godina biti malo bolja i malo lepša - rekao je Darko osvrnuvši se i na vožnju:

- Vozim sa istim iskustvom kao i do sad, je l‘ ja možda ne znam da vozim? Šalim se, videćemo kako prođe suđenje tako će i biti. Sve je to za ljude i idemo dalje.

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram, Preent Screen

Naučio iz životnih situacija

Situacije kroz koje je prošao u životu naučile su ga da samo jedno u životu treba da se želi.

- Zdravlje je najbitnije i čovek kada je zdrav sve može da osvoji u životu. Ovo pričam stvarno iz iskustva, jer kada sam doživeo prvu nesreću koja je bila jako teška i kada sam bio skoro dve godine nepokretan tek sam onda video koliko si kao čovek nažalost bespomoćan i ne možeš ništa da uradiš, tako da samo da smo zdravi i to je najbitnije, a sve ostalo možemo i mi sami krojimo kako ćemo - iskren je bio Darko.

Pevač je u srećnom braku sa suprugom Katarinom sa kojom ima ćerku Srnu, a ona mu je najveći oslonac, ali i podrška.

- Ona je moja porodica i treba to da bude. Žene nose jednu vrstu tereta, muškarci drugu jer i mi smo tu da zaštitimo porodicu i da budemo stub porodice i da je obezbedimo - kaže Darko ističući da su deca njegov najveći pokretač:

- Ne postoji vrsta umora kada je dete u pitanju. Mnogo puta dođem umoran, a Srna se tek probudi. Taj njen osmeh, dečija energija i pozitiva te u trenutku odmore koliko god da si umoran, jednostavno prođe umor i voliš vreme da provodiš sa njom. Isto tako je bilo i kada su Lorena, pa zatim i Aleksej bili mali što možete da pitate i moje bivše žene.

Iskrenost ga koštala

Iskrenost ne želi da menja, iako ga je nekada u životu skupo koštala.

- Imam grižu savesti uvek zbog nekih stvari, ali se to rešava da se ne rade više iste te stvari. Nikada u životu nisam voleo da se pravdam za svoje greške, jer napravio sam iste sam i na štetu sam išao samo sebi. Nisam lažan, već sam iskren. Svi ostali koji pričaju bilo šta na jedno uvo uđe, a na drugo izađe, jer nisu ni oni baš sjajni kao što se predstavljaju - rekao je Darko, otkrivajući ga da li su ga povredili komentari pojedinih kolega na račun njegove vožnje:

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić

- Nijedne sekunde ne može da me povredi komentar nekoga ko mi nije bitan u životu i ne može da me povredi osoba koja mi ne znači i koja nije moja krv i moja svetinja. Živim i radim za svoju porodicu, sebe i decu.

Zaboravlja 2025.godinu

Kako kaže, 2025. godinu zaboravlja i sve što je u njoj bilo ružno.

- Ne možeš da izbrišeš greške, ali moraš da nastaviš dalje. Svi ružni trenuci kada bi mogli da nestanu gde bi nam bio kraj, ali neke stvari ne možeš da promeniš odnosno možeš u budućnosti, ali da se osvrćem na to ne volim i sve što je bilo ružno volim da zaboravim - kaže Darko i dodaje:

- Sve što te ne ubije to te ojača i ne volim da pričam puno o tome. To su neke stvari koje se dešavaju mnogim ljudima, ali se samo ispostavi da sam ovaj put bio baš ja taj i da su ti loši trenuci medijski jako odjeknuli. Svi imamo loše trenutke i niko nije svetac i sjajan u ovom životu, ali nema veze branim se svojim osmehom i porodicom koja je svetinja. Oni su mi najveća podrška i tako čovek uspe.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: