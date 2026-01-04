Slušaj vest

Političar Čedomir Jovanović podelio je danas radosnu vest sa pratiocima - u njegovoj porodici obeležava se poseban dan, jer njegova srednja ćerka Zora Fejt slavi rođendan. Ovaj važan datum Jovanović je obeležio objavom na Instagramu, ne krijući ponos i emocije.

Kako je otkrio, Zora je trenutno sa ocem u Beogradu, gde će zajedno sa sestrama i bratom, u krugu najbližih, proslaviti svoj veliki dan. Čeda se potrudio i da za naslednicu obezbedi rođendansku tortu, koju je takođe pokazao na društvenim mrežama. Torta je bila ukrašena šlagom i čokoladnom glazurom, a na njoj je stajala poruka: „Srećan rođendan, Zora Fejt“.

Foto: Printscreen

- Postoji ljubav prema porodici, domovini, svojoj zemlji. Mojoj ćerki je rođendan danas. Mihajlo je tražio da napravi ručak, on voli da kuva. Mi smo organizovali tortu, biće fino. Kod nas se TV retko gleda, odgledamo neki film ili seriju. Ovih dana smo gledali koncerte - rekao je Čeda za Kurir.

Čeda o odnosu sa Acom Kosom

Čeda Jovanović danas je otvoreno govorio o zajedničkom životu sa Aleksandrom Kosom sa kojim živi u svojoj luksuznoj nekretnini. Oni su dobri prijatelji koji se i te kako podržavaju u životu, a onda je Čeda otvoreno pričao o njihovom odnosu.

1/5 Vidi galeriju Ovde žive Čeda Jovanović i Aleksandar Kos Foto: Printscrean

- Moje potrebe koje je Jelena zadovoljavala, to ne očekujem od njega. Nama je puna kuća dece, ja sam njemu njegov život istumbao, okrenuo na glavu. On je sada čovek koji normalno ne može da prošeta gradom. Ostavio je profesionalnu karijeru.

On je došao u Beograd kada sam ja ostavio sve i preuzeo na sebe komad od 90 kilograma koliko sam tada imao. Niko nije šokiran našim odnosom, pravi se frka bespotrebno. Ja nisam mogao da ustanem iz kolica, do pre dva meseca nisam mogao da vežem pertle. On je poturio svoja leđa za mene - rekao je Čeda Jovanović za Kurir.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: