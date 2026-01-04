Slušaj vest

Pevačica Slađa Alegro kaže da će u Novoj godini da se potrudi da promeni navike koje su je koštale zdravlja. Navodi da se dešavalo mnogo puta da završi u bolnici od premora zbog kojeg je sama kriva.

Slađa Alegro otkriva da joj je teško da promeni neke svoje navike i da nauči da bi trebalo nekada da odmori, a ne stalno da raid i brine o svemu.

- Trudim se da promenim stvari koje nisu dobre po mene, a ne po druge. Međutim, ne može to tek tako. Kada imate 46 godina i kada ste već uveliko formirana ličnost, teško je to. Ono što je meni već osam godina najvažnije je da je u kući sve kako treba, zbog naše ćerke. Zato te neke stvari želim kod sebe da iskorigujem.

Ako sam sebi dobra, biću njoj još bolja. Da malo više odmaram, da kad imam slobodna četiri sata ne provedem ribajući kuću i da ne brišem prašinu nego da legnem. Nekada završim u Hitnoj sa visokim pritiskom jer ne vodim računa o sebi što se toga tiče, mislim na odmor - rekla je Slađa.

1/9 Vidi galeriju Slađa Alegro sa porodicom Foto: Kurir

Inače, Slađa je nedavno otkrila da je nju i njenu ćerku pokosio virus i da ne pamti da je ikada nešto "jače udarilo" od ove bolesti.

Dobila ponudu od Cece da se useli kod nje

Podsetimo, Slađa je jednom prilikom ispričala da joj je Svetlana Ceca Ražnatović bila ogromna podrška kada joj je to bilo najpotrebnije.

Ona je otkrila da je njihovo prijateljstvo počelo nakon što ju je Ceca pozvala da sa svojim bendom peva u njenoj vili na Dedinju. Slađa je 2014. godine ostala bez krova nad glavom kada su poplave u Obrenovcu uništile njen dom, a Ceca joj je ponudila da dođe kod nje.

- Ceca me je zvala stalno i dok mi se praznila baterija rekla mi je da dođem kod nje sa porodicom i sestrom da živim - rekla je tada Slađa

kurir / hypetv.rs

Pogledajte dodatni snimak: