Marina Tucaković napustila nas je pre četiri godine, a sada je njen prijatelj i voditelj Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13 rešio da otkrije šta je njen suprug Aleksandar Radulović Futa uradio sa stvarima omiljenog tekstopisca na Balkanu.

- Marija Tucaković je imala stan koja je iznajmljivala isključivo za stvari koje je kupovala unedogled, pa ne zna im se broj. Čuo sam da je Futa to sve stavio u crne kese i dao ženama koje su radile tu u kući za njih - rekao je Boki 13 u svom podkastu kada je preko puta njega sedela Jelena Karleuša.

"Sve to što se izdešavalo stavio sam sa strane"

Podsetimo, kompozitor Aleksandar Radulović Futa nedavno je rekao da se nikad neće skroz oporaviti zbog gubitka oba sina, a onda je ostao i bez supruge Marine Tucaković, koja je preminula posle duge i teške bolesti.

- Posle mnogo negativni dešavanja došlo je vreme da se nešto promeni. Sve to što se izdešavalo stavio sam sa strane, promenio priču i rešio, opredelio sam se za život, koji sleduje. Taj život će nositi neke nove stvari, isto kao što je onaj drugi deo mog života koji je iza mene.

-Pošto je ceo moj život vezan za muziku, sa muzikom ćemo i da nastavimo i taj, jedan krajan, automatski novi početak je nastavak samo jedne priče koja je do sad trajala. Nadam da će se to istim tempom i nastaviti. Možda čak i uspešnije, ne zna se. Bez obzira na te hendikepe što sad recimo nema Marine koja će da nastavi taj svoj deo. Ali Bože moj, idemo dalje. Biće nekih drugih tekstopisaca - rekao je Radulović za medije.

