Slušaj vest

Miljana Kulić je ostavrila svoj san da deli binu sa svojom omiljenom pevačicom Jelenom Karleušom.

Ona je sinoć poslala posebnu poruku Jeleni, a vrlo brzo se oglasila i Marija koja je imala svoje viđenje cele situacije.

- Mislim Žana da ti to uopšte nije bilo potrebno da unizite i ponizite Jelenu Karleušu, mega zvezdu, mega ribu, mega nivo. Znam da je svima mega krivo, a Jeleni se j.. za sve živo, zapšite to - započela je Miljana pa nastavila.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Miljana Kulić Foto: Pritnscreen

- To što su Đedović i Žana pokušali da unize Karleušu da bi mene uzdigli na neki način, Jelena je kraljica, carica, neprikosnovena. Jelena je jako dobar čovek ja sam sa njenom majkom učestvovala u rijalitiju, negde tamo u Parovima, gde je meni njena majka govorila da sam ista ona, da se ponašam i jedam kao ona, to je kultura i domaće vaspitanje i meni je bilo jako krivo jer nsiam mogla da govorim - rekla je Miksi pa nastavila:

- Jelena je došla ovde da ispoštuje Elitare, da provede sa nama 31. decembarn. Mnoge zvezde su bile ovde te im nije palo na pamet jer je njima sipod časti da dožu ovde. Stoga, Jeco, hvala ti na svemu - rekla je Miljana.

Marija dala svoje mišljenje

1/5 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Printscreen, Pritnscreen

Vrlo brzo se oglasila i Marija koja je podržala svoju ćerku.

- Tako je Miljana, pametna moja, što se tiče Karleuše. Bravo, zlato moje, pametno.

A potom je objavila još jedan stori sa molbom.

-Administratori, molim vas prenesiteovaj Miljanin govor Jeleni Karleuši.

Pogledajte dodatni snimak: