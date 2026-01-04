Slušaj vest

Filip Đukić, poznat je kao jedan od najkontroverznijih rijaliti učesnika.

Za vreme učešća u rijalitiju odveo je u krevet čak 13 žena.

Njegovom šarmu nisu odolelle mnoge a tokom godina bio je u vezi sa mnogim poznatim učesnicama rijalitija.

Njegova prva afera zabeležena je sa Ružicom Veljković u "Parovima", dok je na "Farmi" bio u vezi sa Dušicom Grabović, Gogom Aleksić i Marijom Anom Smiljanić.

Afere se samo nizale

Uroš Stanić i Filip Đukić se ljube Foto: Printscreen

U "Zadruzi" je nastavio niz sa Natašom Radan, Milicom Kemez, Ivanom Šopić i Ivom Grgurić, dok je najemotivniju vezu imao sa Paulom Hublin, s kojom se čak i verio.

Tu su i Maja Marinković u Eliti 9, ali i Teodora Telić, sa kojom Filip na kraju ipak ništa nije želeo da ima, budući da mu je servirala sve na tacni, a ubrzo se saznalo i za dve zadrugarke sa kojima je krio vezu i poljubce posle žurke, dok se mazio i sa Miljanom Kulić, a pao je i poljubac sa Urošem Stanićem.

Ne propustiteStarsREKORDER! OVAJ RIJALITI UČESNIK JE ODVEO NJIH 13 U KREVET: Nije ni Janjuš ni Filip, a jednu zamalo da oženi
screenshot-104.jpg
StarsHAOS I VIKANJE! Đukić izgubio kontrolu, urlao na Maju: Što si bila sa mnom ako nemam stav?
Maja Marinković i Filip Đukić se ljube
StarsPOLJUBILI SE FILIP ĐUKIĆ I MAJA MARINKOVIĆ! Palo ozbiljno razmenjivanje intime, kamera sve snimila
Maja Marinković i Filip Đukić se ljube
Stars"ČISTIĆEŠ KANTE..." Velilki haos u Beloj kući: Uroš Stanić i Filip Đukić zaratili kao nikada pre
Svađa Uroša i Filipa

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP574 Izvor: kurir tv