Slušaj vest

Suzana Jovanović izgubila je svog životnog partnera, Sašu Popovića, 1. marta 2025. godine. Kako je istakla u emotivnom razgovoru pred kamerama Kurir televizije, u emisiji „Godina sa Suzanom“, saznanje da je njen suprug bolestan bio je najteži trenutak u njenom životu.

Vest o njegovoj smrti potresla je ne samo Suzanu, već i brojne ljude sa estrade. Mnogi su se zapitali i kakva je budućnost „Granda“, čiji je Saša Popović bio tvorac i stub. Suzana ističe da je sistem koji je ostavio iza sebe stabilan, ali da bez njega ništa više nije isto:

"Ne oseća se više ta energija"

„‘Grand’ je na stabilnim nogama, ako tako mogu da kažem, i Sale je to ostavio onako čvrsto, stabilno, razrađen u šemi kako treba da rade. Sve one pravila igre ih je naučio, sve znaju, sve su pokupili od njega, ali da se niko ne naljuti, to više nije isto bez Saleta.“

Kako priznaje, njegov izostanak se i te kako oseća, jer je imao energiju koja je bila neponovljiva:

1/5 Vidi galeriju Suzana Jovanović Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

„Ja sam možda pristrasna, ali se ne oseća više ta energija. On je bio jednostavno, kad prođe kroz prostoriju, ostavi iza sebe takav trag, a kamoli ovo što radi?“

Suzana kaže da i danas ponekad gleda „Zvezde Granda“, ali da joj to izuzetno teško pada:

„Pogledam ja, pogledam ponekad ‘Zvezde Granda’, ali ne mogu do kraja da gledam. U onoj stolici, tamo gde sede Voja i Goran Šljivić ja vidim njega i bude mi teško. Bude mi teško jer to je njegovo mesto. I sad otkad ga nema, ponavljam, nije to to više. Fali.“

Njene reči svedoče o praznini koju je Saša Popović ostavio iza sebe, ne samo profesionalno, već i ljudski:

„Mislim da je ostala velika praznina. Kao kad padne atomska bomba i ostavi krater iza sebe. Prazno, nema energije, nema tog vedrog duha, šale, opaske, pa i opaske koje su bile, koje je narod voleo. Prijatne, nije nikoga vređao, nikoga nije ponižavao. I narod je to gledao.“

O estradi

U nastavku razgovora, Goran Jovanović, urednik integrisane redakcije Kurira, upitao je Suzanu ko joj se javlja sa estrade i kakvu podršku dobija u ovim teškim trenucima. Suzana je iskreno odgovorila:

„Javlja mi se dosta njih, javljaju mi se najviše Zvezde Granda, deca, ima puno i pevača, kolega, ima dosta. Pitaju, kako si Sule, kako izdržavaš, kako su ti deca, možeš li, možeš li da nastaviš dalje, kako? Odakle ti hrabrosti, odakle ti snage, ženo, draga, da i dalje ideš napred i da i da vodiš i decu za sobom i sve ostalo.

1/5 Vidi galeriju Suzana Jovanović Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Suzana je u emisiji ispričala i kako je izgledao trenutak kada su saznali za Sašinu bolest, ali i njegovi poslednji dani u Parizu što možete pročitati OVDE.

Kurir/Goran Jovanović

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Ispovest Suzane Jovanović: