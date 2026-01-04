Slušaj vest

Vesna Zmijanac pred kraj godine zabrinula je svoje najbliže, ali i publiku. Ona je zbog narušenog zdravstvenog stanja završila u Urgentnom centru gde je provela nekoliko dana.

Brzo se vratila nastupima, a danas, 4. januara, proslavila je 69. rođendan.

Vesna je u emisiji "Godina sa Vesnom" na Kurir televiziji istakla da još ne planira da povuče ručnu, a pred njom su osim zakazanih nastupa i pripreme za veliki koncert u beogradskoj Areni 14. maja.

Da li vas često pitaju kako ste ovih dana?

- Pa da, često. Mene sahrane, razbole, nikako da kažu top je. Tako da kako ste, jeste li zdravi, jeste li dobro... Dobro sam. Nisam u cvetu mladosti, da imam 35 godina, pa ono kao da se začudimo ako kinem. Godine su to i mnogo rada je iza mene, ne mirujem.

Zašto?

- Ne mogu, kako da mirujem sedam dana, šta posle? Ne mogu da perem veš i sudove. To nisam navikla. Ne mogu bez naroda. Navikla sam sa narodom, da pevam.

1/5 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Marko Karovic

Vratili ste se nastupima samo 15 dana nakon izlaska iz bolnice.

- Tek bih se razbolela da ne radim. Ovako, jedno veče pevam, izduvam se, narod mi da energiju, ja dam njima i dobro sam.

Jesu li vam se javljale kolege kad ste nedavno imali zdravstvene probleme?

- Svi su se javljali, svi su me pozdravili, svi su zabrinuti. Znaju oni da ću ja to da izguram, da to nije ništa strašno. Mene malo srce zeza samo kad preteram, onda moram da se ili smirim ili, ako ne znam da se smirim, smire me oni. Brinu, pa znate šta, osipa se polako. Ostalo je nas nekoliko iz moje generacije koji još uvek rade i rade dobro to što rade. Brinu, pa znate šta, osipa se polako. Ostalo je nas nekolicina moje generacije koja još uvek radi i radi dobro to što radi.

Prošlu godinu su obeležili i odlasci.

- Ne samo u prošloj godini, nego od Šabana pa na ovamo mi smo podosta njih izgubili. Marinka Rokvića, recimo, pa to su sve pevači koji se ne ponavljaju lako. Prosto je više nemoguće imati takve pevače. Gde da nađemo Šabana? Ne znam šta da vam kažem. Nas malo što je ostalo, Miroslav, Bekuta, Snežana Zorica, da nas nabrojite na 10 prstiju, malo povedemo računa. Mi vodimo računa, mi ne živimo neki težak život. Ali svejedno, noć je noć, mi pevamo, ceo život smo pevali noću.

I to uzima danak.

- Da. A svi smo u lepim godinama.

1/7 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Marko Karovic

Da li ćete bar zbog zdravlja malo prikočiti?

- Ja pravim pauzu sedam dana i onda mi je dosadno. Moram da pevam. Ne mogu bez pesme.

Kurir/Vanja Camović

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.