Slušaj vest

Rijaliti učesnici osudili su Maju Marinković i Filipa Đukića zbog vrele akcije u novogodišnjoj noći, a Janjuš je otkrio da su njih dvoje bili intimni i ranije.

Danas se tokom ''Igre istine'' u "Eliti 9" povela rasprava o odnosu Filipa Đukića i Maje Marinković, koji su se nedavno snimajući film prvi put poljubili.

"Saznao je da nema ništa od devojke, pa tu noć završio s Majom"

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Iako su njih dvoje bliski već duže vreme, uporno su tvrdili da su samo drugovi sve do novogodišnje noći kada su završili u krevetu i prepustili se strastima ispod jorgana.

- Filip je u Odabranima rekao da privlačnost s Majom ne može da se uporedi ni sa jednom drugom devojkom. Ono što je fascinantno je da je on na dan Nove godine saznao da nema ništa od devojke napolju, pa je to veče završio s Majom - rekao je Dača.

Iva je dodala da svi znaju da se oni dva meseca muvaju, a da zato vreme cimere prave budalama.

"Imali su odnose napolju"

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić je trenutno u žiži javnosti zbog prisnosti s Anitom Stanojlović Foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram, Printscreen/Pink

- Ja ću sada da kažem da znam da su Maja i Đukić imali seks na Zlatiboru i to nikad ne bih rekao da oni nisu imali opet sada. Totalno je druga vrsta odnosa Filipa i Maje i Filipa i njegovih devojaka ovde koje nije poznavao. Filip je veoma dobar sa Takijem, zato ovo ima težinu. Loš si potez napravio što nisi ušao u vezu, nisi trebao da imaš ništa s njom ovde već si samo sebi napravio brigu. Maja je sve negde pitala šta da kaže, a ti bi trebalo sa njim da porazgovaraš jer ste vi to uradili. Odrasli ste ljudi i prošli ste mnogo stvari. Ja te neću napadati, ali si ti ponižavala sve Filipove devojke - rekao je Janjuš.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima