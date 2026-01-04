Slušaj vest

Na muzičkoj sceni Lepi Mića je aktuelan od 1989. godine i za to vreme je snimio devet albuma.

Tokom rata u Bosni preselio je u Beograd. Živi u centru Beograda, kako kaže u ženinom stanu. Sebe naziva srpskim patriotom koji voli svoj narod, ali u tome vidi i razlog zbog kojeg nije dostigao popularnost i slavu koju smatra da zaslužuje.

Važi za konfliktnu ličnost jer se u medijima prepucavao sa mnogim kolegama, a neki od njih su Šerif Konjević i njegov kum Nazif Gljiva koji je, takođe, bio na „Farmi“.

Učestvovanje na Farmi

Prvi put se kao rijaliti takmičar, Mića pojavio u „Farmi“ na TV „Pink“, 2013. godine, ali poznat kao osoba bez dlake na jeziku.

Međutim, produkcija TV „Pink“, u Lepom Mići je prepoznala izvrsnog rijaliti igrača, i on je postao „sastavni deo“ praktično svakog reality programa, pa je učestvovao u svim sezonama „Farme“ (sezona V; VI i VII), a njegove sukobe sa Stanijom Dobrojević i Jelenom Golubović je upamtila cela Srbija.

Mića je počeo svoju karijeru kao pevač. Mada su pesme Lepog Miće pre svega proglašene za veoma nacionalističke ili kako on kaže patriotske, među njima ima i pesama sa ljubavnim motivima.

Mića je rođen kao Miroslav Pržulj u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, 1. januara 1959. godine, te je po završetku osnovne škole u rodnom gradu radio kao konobar, a kako bi uspeo da završi Srednju muzičku školu, i da sam sebi obezbedi novac za obrazovanje.

