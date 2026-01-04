Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Filip Car trenutno vreme provodi sa ćerkom Lorenom, a momente sa naslednicom deli na društvenim mrežama. Dok je njena mama, Filipova bivša partnerka Aleksandra Nikolić, novogodišnje praznike odlučila da provede u Dubaiju, Filip je ostao kod kuće i preuzeo brigu o svojoj mezimici.

Naime, Filip je pripremio poseban zimski stajling za šerku Lorenu.

Ona je na sebi imala gumene čizme, helanke, roze čarape, duksericu i grejače za uši.

Filip Car pokazao ćerkicu Foto: Printscreen

Devojčica je imala i neodoljivu frizuru na paž.

Ponosni otac, definitivno je savladao sve potrebne veštine kako biti tata devojčice.

Zbog fotografije su se nizali komentari.

"Med", "Preslatka devojčica", "Prava je Jagodica Bobica".

Podsetimo, u septembru je počela Zadruga 9 Elita, a iako je potpisala ugovor sa Željkom Mitrovićem, Aleksandra Nikolić ipak nije ušla u rijaliti.

Naime, Aleksandra Nikolić u poslednjem trenutku je ipak odlučila da ne bude deo Zadruge 9 Elite, jer kako kaže, nije mogla da se odvoji od ćerke.

Aleksandra dala šansu Filipu

- Kao što i sami vidite strasti su se smirile i lopta se spustila, što je trebalo i ranije da se desi. Vreme se nažalost ne može vratiti, krivi smo oboje. Stavili smo sreću naše ćerke na prvo mesto svako dete zaslužuje ljubav majke i oca. Sve ružno što je izgovoreno ostavila sam po strani i dala sam priliku jednom novom prijateljskom odnosu isključivo zbog naše ćerke. Ne želim da se bilo ko petlja u moju odluku i ne šaljite mi budalaštine jer ću svakoga ko mi pošalje bilo šta vezano za Filipa ili bilo koga drugog blokirati.

- Moja odluka je da dete provede vreme sa svojim ocem i familijom i mislim da se to nikoga drugog ne tiče. Bilo kakve insinuacije ne dolaze u obzir svako ko pomisli da može da se petlja u porodične odnose momentalno će biti odstranjen iz. mog života. Ovim putem se izvinjavam Filipovoj majci ostalim članovima porodice što su doživeli neprijatnosti zbog mene. Ja ću zbog sreće moje ćerkice apsolutno sve učiniti i mislim da je ovo najispravnije, napisala je Aleksandra Nikolić na Instagramu.

Pogledajte dodatni snimak: