OVA LEPOTICA JE SESTRA MILANA STANKOVIĆA! Pevaču je velika podrška, a evo zašto je strahovao za njen život (FOTO)
Iako smo navikli da Milana Stankovića viđamo u žiži javnosti, njegova mlađa sestra Nastasija bira život daleko od kamera, uprkos tome što mu je bila najveća podrška još od takmičenja „Zvezde Granda“.
Iako se retko pojavljuje u medijima, oni koji su imali priliku da je vide primećuju da je Nastasija prava lepotica i da izuzetno liči na svog poznatog brata.
Njen životni put značajno se razlikuje od zanimanja koje je izabrao sam Milan.
Nastasija je medicinska sestra zaposlena u bolnici, što je posao koji Milan izuzetno poštuje.
Ova porodična povezanost sa medicinom nije slučajna – i sam pevač je završio srednju medicinsku školu i ističe da bi se, da nije postao pevač, sigurno bavio lečenjem ljudi, jer to smatra najhumanijim poslom.
Tokom pandemije koronavirusa brinuo za nju
Ipak, sestrina profesija donela je Milanu i periode velikog nemira.
Tokom pandemije koronavirusa, pevač je javno priznao da je danonoćno istraživao o bolesti i strahovao za Nastasijin život jer je ona radila na prvoj liniji fronta.
Milan Stanković se posvetio veri:
Milan je tada podelio sa javnošću da se uplašio kada mu je prvi put poslala fotografiju iz bolnice, ali je istovremeno osećao i ogroman ponos zbog njene hrabrosti.
