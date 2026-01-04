Slušaj vest

Iako smo navikli da Milana Stankovića viđamo u žiži javnosti, njegova mlađa sestra Nastasija bira život daleko od kamera, uprkos tome što mu je bila najveća podrška još od takmičenja „Zvezde Granda“.

Iako se retko pojavljuje u medijima, oni koji su imali priliku da je vide primećuju da je Nastasija prava lepotica i da izuzetno liči na svog poznatog brata.

Njen životni put značajno se razlikuje od zanimanja koje je izabrao sam Milan.

Nastasija je medicinska sestra zaposlena u bolnici, što je posao koji Milan izuzetno poštuje.

Ova porodična povezanost sa medicinom nije slučajna – i sam pevač je završio srednju medicinsku školu i ističe da bi se, da nije postao pevač, sigurno bavio lečenjem ljudi, jer to smatra najhumanijim poslom.

Tokom pandemije koronavirusa brinuo za nju

Ipak, sestrina profesija donela je Milanu i periode velikog nemira.

Tokom pandemije koronavirusa, pevač je javno priznao da je danonoćno istraživao o bolesti i strahovao za Nastasijin život jer je ona radila na prvoj liniji fronta.

Milan je tada podelio sa javnošću da se uplašio kada mu je prvi put poslala fotografiju iz bolnice, ali je istovremeno osećao i ogroman ponos zbog njene hrabrosti.

