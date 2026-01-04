Slušaj vest

Iako smo navikli da Milana Stankovića viđamo u žiži javnosti, njegova mlađa sestra Nastasija bira život daleko od kamera, uprkos tome što mu je bila najveća podrška još od takmičenja „Zvezde Granda“.

Iako se retko pojavljuje u medijima, oni koji su imali priliku da je vide primećuju da je Nastasija prava lepotica i da izuzetno liči na svog poznatog brata.

Ovo je sestra Milana Stankovića
Foto: Printscreen

Njen životni put značajno se razlikuje od zanimanja koje je izabrao sam Milan.

Nastasija je medicinska sestra zaposlena u bolnici, što je posao koji Milan izuzetno poštuje.

Ova porodična povezanost sa medicinom nije slučajna – i sam pevač je završio srednju medicinsku školu i ističe da bi se, da nije postao pevač, sigurno bavio lečenjem ljudi, jer to smatra najhumanijim poslom.

Tokom pandemije koronavirusa brinuo za nju

Ipak, sestrina profesija donela je Milanu i periode velikog nemira.

Tokom pandemije koronavirusa, pevač je javno priznao da je danonoćno istraživao o bolesti i strahovao za Nastasijin život jer je ona radila na prvoj liniji fronta.

Milan Stanković se posvetio veri:

ŠOK OBRT! Milan Stanković nije postao iskušenik, ali jeste STUDENT TEOLOGIJE! Evo na kom svetom mestu pevač uči za SVEŠTENOMONAHA Foto: Printscreen/Instagram, Instagram/milanstankovic

Milan je tada podelio sa javnošću da se uplašio kada mu je prvi put poslala fotografiju iz bolnice, ali je istovremeno osećao i ogroman ponos zbog njene hrabrosti.

