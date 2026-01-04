Slušaj vest

Zvezda rijalitija „ElitaEna Čolić je sa svojim pratiocima podelila jedan snimak koji je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama.

Naime, zbog toga kako je ova popularna dama otkrila stomak, neki su pomislili da je možda u drugom stanju.

Mediji nisu želeli da ostave ovu temu na nivou spekulacija i zato su kontaktirali Čolićevu i direktno je pitali da li je možda trudna.

– Nisam trudna. Kod mojih smo, mama non stop nešto sprema, pa smo se opustili – rekla je Ena i potom otkrila gde će njen dečko Jovan Pejić Peja i ona proslaviti Božić.

Ena Čolić Foto: Printscreen Pink, Petar Aleksić

Za Božić kod Zlate

– Za Božić smo kod Zlate.

Što se tiče viška kilograma koje je „pokupila“ u toku praznika, Ena ima plan da brzo dotera svoju liniju.

– Rešavamo višak kilograma kada prođu praznici – otkrila je Ena.

kurir / nemazabranjenih.rs

