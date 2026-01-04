Slušaj vest

Pevačica Ceca Ražnatović gostovala je u jednoj emisiji na Pinku, gde je sumirala brojne situacije koje su se dogodile prošle godine na estradi.

U 2025. godini je došlo do mnogih prekida i raskida, razveli su se i Melina i Haris, a Ceca je priznala kako je na to reagovala.

"Haris je jedan od onih ljudi koji poštuju i veruju u brak kao instituciju. Melina mi je takođe veoma draga, pa sam se trudila da se ne mešam u njihovu odluku. Nikada se ne mešam u tuđe odnose. Želim kako njemu, tako i njoj puno sreće. Ja verujem u srećne brakove, moja sestra je u srećnom braku i verujem u ljubav. Ljudi se danas razvode jer nisu spremni na kompromis i žrtvu, došla su nova vremena", rekla je Ceca.

Haris Džinović je više puta rekao da mu Ceca nije okrenula leđa, dok su mnoge kolege to uradile.

"Zbog čega bih to radila? Lojalnost je veoma važna, on je moj kolega i prijatelj. Znam šta znači kada pacovi napuštaju brod. Znala sam uvek ko je pacov i ko će prvi moj brod napustiti. Postojali su neki ljudi u mom životu, koje sam veoma loše procenila. Nikada ih i pored toga nisam javno blatila i pljuvala. Svi ti ljudi su bili moj izbor", rekla je Ceca u emisiji "Premijera Vikend specijal".

O prijateljstvu sa Sašom Vidićem

"To se desilo i sa Sašom Vidićem, s kojim sam delila parče hleba i isti krevet. Neka prijateljstva jednostavno imaju svoj rok trajanja, očigledno. Ja i dan danas ne znam zbog čega neki ljudi odu, zbog čega do rastanka i kraja prijateljstva dođe. Ja moram da kažem da su oni za mene činili divne stvari, kao i oni za mene, spajalo nas je dobro, bilo nam je lepo. Ne znam zbog čega pojedinci imaju potrebu da blate neko prijateljstvo koje je bilo lepo, makar zbog poštovanja te prošlosti i lepih dana. Neki ljudi nemaju ni gram dostojanstva, očigledno - rekla je Ceca, pa su je pitali kako se suzdrži da im ne odogovori.

"Jednostavno. Niko nije pobedio tišinu. Istina se uvek na kraju sazna, a da glumi niko ne može čitav život. Odnose koje sam završila pre nekoliko godina, sada je o tome priča, van svake pameti. Ne govorim ništa loše o bivšim prijateljima, jer je svako bio u našem životu sa razlogom. Neka prijateljstva traju večno, neka ne, putevi se raziđu. Neki se odnosi završe loše, jer neki ne mogu da podnesu poraz, jer shvataju kraj prijateljstva kao poraz. Onda se zbog toga ponašaju osvetnički - izjavila je ona.

