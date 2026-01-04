Lepi Mića I Dača se svađaju

Lepi Mića i Jovana Mitić ušli su u žestok verbalni okršaj, nakon što ga je ona optužila da je pokušao da ospori njenu fakultetsku diplomu.

- Ja sam završila osnovne akademske studije, akademski sam građanin i ti pokušavaš to da porekneš - rekla je Jovana.

- Ti si onlajn pravnik - dodao je Mića.

- Što lažeš? - upitala je Jovana.

Svađa se nastavila

- Ja te ne vređam, govorim sve kako jeste. Onlajn si pravnik, to je istina - rekao je Mića.

- Da neko kaže da sam ja završila na državnom fakultetu u inostranstvu završila onlajn studije, to je sramota. Moja dostignuća ponižavaš - rekla je Jovana.

- Po*erem ti se na diplomu, budaletino jedna bolesna - kazao je Mića.

