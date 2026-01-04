Slušaj vest

Lepi Mića i Jovana Mitić ušli su u žestok verbalni okršaj, nakon što ga je ona optužila da je pokušao da ospori njenu fakultetsku diplomu.

- Ja sam završila osnovne akademske studije, akademski sam građanin i ti pokušavaš to da porekneš - rekla je Jovana.

- Ti si onlajn pravnik - dodao je Mića.

- Što lažeš? - upitala je Jovana.

Miroslav Pržulj živi rijaliti život  Foto: Petar Aleksić, Preent Screen

Svađa se nastavila

- Ja te ne vređam, govorim sve kako jeste. Onlajn si pravnik, to je istina - rekao je Mića.

- Da neko kaže da sam ja završila na državnom fakultetu u inostranstvu završila onlajn studije, to je sramota. Moja dostignuća ponižavaš - rekla je Jovana.

- Po*erem ti se na diplomu, budaletino jedna bolesna - kazao je Mića.

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

Ne propustiteRijaliti"ALKOHOL IM JE IZGOVOR" Lepi Mića osudio SEKS Aleksandre i Dragića, a ova zadrugarka ga je najviše RAZOČARALA, bez dlake na jeziku
mica-3.jpg
Rijaliti"BIO SI SA NAJLEPŠOM ŽENOM, KSENIJOM PAJČIN!" Lepi Mića posavetovao Zvezdana Slavnića da ispriča svoju ŽIVOTNU PRIČU
slavnica.jpg
Rijaliti"BUDALETINA I NARKOMAN, NEZASLUŽENO JE POBEDIO" Lepi Mića urnisao Gastoza i otkrio da li će dobiti tužbu od njegove žene
lepi mica.jpg
Rijaliti"DEJAN IGRA PRLJAVU IGRU! NJIHOVA LJUBAV NIJE PRAVA!" Lepi Mića osuo paljbu po Dragojeviću i Aleksandri, ŠOK!
dejan-dragojevic.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP574 Izvor: kurir tv