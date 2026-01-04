Slušaj vest

Voditeljka Pink televizije, Milica Ljevaja, nedavno je postala majka i rodila dečaka po imenu Ilija. Radostan trenutak podelila je sa porodicom, prijateljima i kolegama.

Među prvima koja joj je uputila čestitke bila je i njena koleginica Dea Đurđević, koja se trenutno nalazi u drugom stanju.

Dea Đurđević objavila fotografiju bebe
"Kakav početak godine! Čestitam, Micika", poručila je Dea Đurđević svojoj koleginici Milici, a u objavi vidimo ručicu malog Ilije uslikanu u porodilištu, dok kroz prozor veje sneg.

Komšije o trudnoj Dei

Komšije voditeljke Dee Đurđević progovorile su nakon što je odjeknula vest da je u drugom stanju i nakon što se verila. Komšije kažu da je često viđaju sa partnerom.

"Dea je zaista posebna osoba. Uvek je ljubazna, nasmejana i pristupačna, bez obzira na to što je javna ličnost. Često je viđamo kako šeta sa Lazarom, drže se za ruke i stalno razgovaraju. Iako iz njih bukvalno izbija ljubav. Posle svega kroz šta je prošla, ovo je najlepša moguća vest", rekla je jedna komšinica za domaće medije.

Dea Đurđević
Dea Đurđević se slikala u studiju
Dea Đurđević

