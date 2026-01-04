Slušaj vest

Voditeljka Pink televizije, Milica Ljevaja, nedavno je postala majka i rodila dečaka po imenu Ilija. Radostan trenutak podelila je sa porodicom, prijateljima i kolegama.

Među prvima koja joj je uputila čestitke bila je i njena koleginica Dea Đurđević, koja se trenutno nalazi u drugom stanju.

"Kakav početak godine! Čestitam, Micika", poručila je Dea Đurđević svojoj koleginici Milici, a u objavi vidimo ručicu malog Ilije uslikanu u porodilištu, dok kroz prozor veje sneg.

Komšije o trudnoj Dei

Komšije voditeljke Dee Đurđević progovorile su nakon što je odjeknula vest da je u drugom stanju i nakon što se verila. Komšije kažu da je često viđaju sa partnerom.

"Dea je zaista posebna osoba. Uvek je ljubazna, nasmejana i pristupačna, bez obzira na to što je javna ličnost. Često je viđamo kako šeta sa Lazarom, drže se za ruke i stalno razgovaraju. Iako iz njih bukvalno izbija ljubav. Posle svega kroz šta je prošla, ovo je najlepša moguća vest", rekla je jedna komšinica za domaće medije.

