Slušaj vest

Pop pevačica Nataša Bekvalac otkrila je kako se oseća sada, kada je odvojena od ćerke Hane, koja se nedavno preselila u Španiju.

- Trudim se da svaki drugi dan budemo zajedno i da to što taj jedan dan nismo zajedno, ne žalimo što nismo - rekla je Nataša Bekvalac i otkrila da više neće pričati o deci i bivšim partnerima u javnosti.

Hana i Danilo su mi zamerili

Kako kaže, ćerka Hana, ali i bivši muž Dača Ikodinović su joj zamerili što toliko priča o njima u javnosti.

1/5 Vidi galeriju Danilo Ikodinović Foto: Dragana Udovičić

- Iskreno neću više da pričam o deci i bivšim partnerima. Hana mi je nešto zamerila, a iskreno i Danilo mi je zamerio, a što bih radila nešto što smeta ljudima koje volim? A i moja deca i moji bivši muževi su moja stvar. Ja, kao i svaka majka, volim svoju decu, ali sam njima malo naštetila time što sam javna ličnost. Meni je Hana otvorila oči par puta kako sam joj bacila teret koji ona nije trebala da nosi - istakla je Nataša Bekvalac.

"Imala sam želju da se osetim ponovo vrednom"

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Nemanja Nikolić

Pevačica je otkrila i koji muzički trenutak je za nju najvažniji u životu.

- Koncert u areni mi je bio baš značajan, iskreno da mi se nije desilo sve što mi se desilo ja ne bih napravila koncert. Imala sam želju da se osetim ponovo vrednom, meni je taj koncert bio potreban zbog mene, i iskreno bio mi je kao psihoterapija - istakla je Nataša Bekvalac.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: