"GOVORE DA SE UDALA ZBOG PARA": Kompozitor stao u odbranu 30 godina mlađe supruge, otkrio koliko je bila tužna zbog hejt komentara
Poznati kompozitor, Steva Simeunović uživa u ljubavi sa 30 godina mlađom izabranicom Zoranom.
Progovorio je sada o njihovom odnosu, te priznao da se Zorana suočila sa raznim predrasudama zbog njihove razlike u godinama.
“Kad čuješ ono: ‘Udala se zbog para’. Znaš ti koliko nju to zanima. Strašno je kada ti to non-stop pričaju. Ona je zbog toga patila, jer to nije istina. Mogla je i da se uda za pradedu, kakve to veze ima? Ljudi uvek misle samo ružno, a zašto ne kažu da se udala iz ljubavi? U čemu je problem? Zašto uvek gledamo da kažemo nešto loše? Žao mi je bilo kada mi je rekla: ‘Bila sam bez dinara i sedela sam na klupi ispred hotela. Mnogo je volim i to joj stalno govorim’” – rekao je on za Hajp.
Ne žive zajedno
Pevačica je nedavno priznala da trenutno ne živi u istom stanu sa Stevom.
“Čekamo da se završi uređenje stana i pločice, pa ćemo živeti zajedno. Sada se jako malo viđamo, u maju bi trebalo da počnemo da živimo zajedno. Želim da Jovana ima nekog, ne želim da sutra kad padnem na postelju moje dete nema koga da pozove i požali se, bilo brata ili sestru. Tačno je da ima polubrata i polusestru preko Steve, ali oni su stariji od nje, to je druga generacija” – rekla je Zorana.
kurir / hype
