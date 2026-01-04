Slušaj vest

Pevačica Mimi Mercedez (32) priznala je da je nekada radila kao striptizeta, što je potvrdila i vlasnica striptiz kluba Branka Blek Rouz.

U jednom intervjuu, Mimi je objasnila da je odluka bila rezultat racionalne kalkulacije, a ne pritiska ili potrebe.

Branka Blek Rouz, vlasnica striptiz kluba i škole striptiza, otkrila je da je Mimi bila jedna od njenih učenica.

- Mimi je došla kod mene i mogu da kažem da je i tada bila vrlo profesionalna.

Njena majka je bila zabrinuta, ali sam joj objasnila da je kod mene bezbednija nego u gradu. Kod mene nema prostitucije i narkotika, čak testiram sve zaposlene - rekla je Branka, dodajući da je to pravilo uvela zbog ličnih trauma, jer je njen brat bivši zavisnik.

Sve je bila stvar odluke

Mimi je otvoreno govorila o svojoj odluci, kao i tome da je sve bila stvar izbora.

- Nije me na striptiz naterala ni glad ni ljubav, već racionalna kalkulacija. Smučilo mi se da nemam pare za neke stvari koje želim. Razmišljala sam dugo o tome koji posao bih mogla da radim bez veze, a da plata bude veća od 20.000 - izjavila je u intervjuu za Ekspres.

