Pevačica Mimi Mercedez (32) priznala je da je nekada radila kao striptizeta, što je potvrdila i vlasnica striptiz kluba Branka Blek Rouz.

U jednom intervjuu, Mimi je objasnila da je odluka bila rezultat racionalne kalkulacije, a ne pritiska ili potrebe.

Branka Blek Rouz, vlasnica striptiz kluba i škole striptiza, otkrila je da je Mimi bila jedna od njenih učenica.

Mimi Mercedes Mimi Mercedez Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Pink Tv

- Mimi je došla kod mene i mogu da kažem da je i tada bila vrlo profesionalna.

Njena majka je bila zabrinuta, ali sam joj objasnila da je kod mene bezbednija nego u gradu. Kod mene nema prostitucije i narkotika, čak testiram sve zaposlene - rekla je Branka, dodajući da je to pravilo uvela zbog ličnih trauma, jer je njen brat bivši zavisnik.

Sve je bila stvar odluke

Branka Milijančević, poznatija kao Branka Blek Rouz, nedavno je priznala u intervju za Kurir da ima problema jer se ludo zaljubila u čoveka s kojim je provela trubulentan period, ali on ju je otkačio i blokirao Foto: Printscreen/grandonline, Kurir Televizija, Printscreen/Ekskluzivno

Mimi je otvoreno govorila o svojoj odluci, kao i tome da je sve bila stvar izbora.

- Nije me na striptiz naterala ni glad ni ljubav, već racionalna kalkulacija. Smučilo mi se da nemam pare za neke stvari koje želim. Razmišljala sam dugo o tome koji posao bih mogla da radim bez veze, a da plata bude veća od 20.000 - izjavila je u intervjuu za Ekspres.

Mimi Mercedes
Mimi Mercedez
IMG-20250818-WA0002.jpg
pze_zreb_26022025_0121.JPG

