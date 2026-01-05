Slušaj vest

U porodici Rajković kako se šuška došlo je do prekida odnosa. Majka Ane Rajković žene fudbalera Predraga Rajkovića posvađala se sa sinom i taštom, pa je kako se to obično radi u 21. veku kad se prekidaju odnosi, ona je odmah otpratila sa društvenih mreža i ćerku ali i zeta.

Otpraćivanje sa mreža i brisanje fotografija

Nela Cakić obrisala je i fotografije sa ćerkom, zetom i unucima, osim jedne koja je nastala davne 2020.

Tviteraši su primetili kako Ana Rajković i Predrag Rajković ne prate Nelu na Instagramu. A takođe, Nela ne prati njih na pomenutoj društvenoj mreži.

1/5 Vidi galeriju Majka Ane Rajković Nela Cakić Foto: Printscreen Instagram

Ana Rajković sa suprugom Predragom Rajkovićem, golmanom reprezentacije Srbije, ima troje dece, dvojicu sinova Relju i Tadiju i ćerku Noru. Ana je često skretala pažnju javnosti, a medijima je bila interesantna i njena majka Nela, koja je vrlo aktivna na društvenim mrežama. Ipak, sada je na Tviteru počelo da se bruji o navodnoj svađi Ane, Predraga i Nele.

Kod Ane Rajković postoje slike njene majke Nele Cakić, dok kod Nele, tek iz 2020. godine postoje fotografije sa unukom i ćerko, ali i slika zeta, proslavljenog srpskog fudbalera. Dok se ne može naći fotka iz skorijeg perioda.