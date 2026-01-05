Slušaj vest

Ceca Ražnatović otkrila je da je iste večeri kada se ona smuvala sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, da je i njena koleginica i kuma Viki Miljković se smuvala sa Draganom Taškovićem Tašketom.

Govoreći o njenom žiriranju u Zvezdama Granda i istog angažmana njene kume Viki Miljković u Pinkovim zvezdama, Ražnatovićeva je otkrila da ona voli muzičko takmičenje gde je njena kuma i da se tu niko ne takmiči ni sa kim.

- Ja obožavam ''Pinkove zvezde'', ne dam na njih, to je velika glupost, pa ja sam prva bila u Pinkovim zvezdama, tako da je sve jasno. Pored toga, ja sam kumovala da moja kuma dođe ovde i kuma i Desingerica i moram opet da kažem u sve mi dirajte, ali u kumstvo ne. To naše kumstvo niko ne sme da pipne, to je veliko prijateljstvo i velika ljubav. Isto veče smo našle srodne duše. Viki se smuvala sa Tašketom iste večeri kada sam se ja smuvala sa mojim pokojnim supurugom Željkom, doduše ja sam krila tada svoju vezu, a ona svoju nije - rekla je pevačica kroz smeh

Ceca Ražnatović se potom dotakla i čestog sukoba u pomenutom takmičenju između Viki Miljković i Zorice Brunclik.

- Mi gajimo jedno prijateljstvo, prodično. Ispoštovala me je uvek, za svako slavlje. Vezuju me divne uspomene za Kemiša i Zoku, on je radio moja dva albuma, izuzetno uspešna. Iznenadila me je Zoričina reakcija, a moram da kažem da je Zorica jedna prava gospođa i ja je jako volim, ali je Viki izuzezno tolerantna i ume da ćuti. Iskreno ona ume da ćuti, a ja nisam takva ja znam da odgovorim, ona neće da se svađa - rekla je Ceca Ražnatović u "Premiji vikend specijal".

