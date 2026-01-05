Slušaj vest

Nihad Fetić Hakala već decenijama je u skladnom braku sa suprugom s kojom se sasvim slučajno oženio, posle kraha veze sa rodjakom.

Hakalova priča nije laka, borio se sa predrasudama, pa čak i sa odbijanjem porodice da peihvate tada zabranjenu ljubav.

- Nismo se sreli ni u džamiji, ni u crkvi, kako bi čovek možda očekivao - nego u kafani. Eto tako, sasvim obično, ljudski, tamo gde se ljudi smeju, pevaju i nekad kažu koju budalaštinu -ispričao je Hakala za Senzacija.ba.

Kako je ispričao, u to vreme je prvi oženio bosanaki katolkinju, a i njene sestre su branile.

- U to vreme svirao sam u Zenici, imao nastupe po gradskim baštama. Ona bi ponekad došla s društvom, a sudbina je htela da momak njene sestre ide sa mnom u školu. Tako se i pojavila prvi put - sa sestrom i sadašnjim Bađom. Malo se popilo, pričalo o svemu i ničemu, onako mladalački. Nisam ni slutio da će taj susret promeniti moj život - ispričao je.

Foto: Printscreen

- Ona je bila bosanska katolkinja, a ja musliman. U to vreme to nije bilo jednostavno. Na našem kraju do tada niko nije ženio drugu veru. Bili su protiv moji, bili su protiv njeni. Sestre su je nagovarale da prekine, čak su joj i zabranjivale da dolazi na moje nastupe. A ona - uredna djevojka, u deset mora kući. Ja pevam od sedam, a ona sedi, sluša… - ispričao je.

Pevač je zatim ispričao i da je bio u vezi kad je počo da se vidja sa sadašnjom suprugom, i to sa daljom rodjakom.

- Ali između nas se nešto rodilo, neplanirano, nenametljivo. Oboje smo imali svoje živote, prošle veze, ozbiljne planove s drugim ljudima. Imali smo ozbiljne veze i ona i ja, ali eto, povremeno se vidimo, jednom ili dva puta nedeljno se nadjemo, odemo na kaficu, neki sok, ona dodje na moj nastupa, tako da je to bilo u početku, ajde... da smo onako, pravimo društvo jedno drugom

- Ja sam imao vezu pre nje, 3 godine sam išao, ali kad se ono nije dalo. Ja sam tu devojku zvao da se uda za mene, ali smo bili neka dalja rodbina i njen otac je bio protiv - ispričao je Halakla.

Foto: Printscreen