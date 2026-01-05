Slušaj vest

Suzana Mančić do detalja je opisala jezivu situaciju koja joj se desila kada joj je ispred zgrade zapaljen auto. Kako i sama kaže, to je bio progonitelj koji je sve znao o njoj. I ako su je vatrogasci ubeđivali da je razlog neispravna instalacija ona tvrdi da je auto bio nov i da je ta konstatacija gotovo nemoguća.

- To je tačno, neko mi je zapalio automobil. Bili su vatrogasci, kažu neispravna instalacija, a nov auto. To je zapalio neko ko verovatno hoće da mi se osveti. Možda i opomena. Vrag bi ga znao. Meni je došla Hitna pomoć jer sam se onesvestila. Nisam bila u kolima, ali sam čula pucnje. U to vreme se dosta pucalo, bilo je dosta oružja na ulicama. To su bile zapravo moje gume koje su eksplodirale. Komšija mi je lupao na vrata i vikao: "Suzana gori vam auto!" Mogla je da se zapali i zgrada jer je auto bio ispod bora jednog. Srećom, brza reakcija vatrogasaca i Hitne pomoću koja mi je dala nešto za smirenje su pomogli, ali mi nije bilo prijatno. Jer neko zna gde živim, kao i gde mi deca idu u školu - rekla je Suzana za Hajp.

Parkirala van parkinga

Suzana Mančić nedavno je privukla pažnju prolaznika tokom šoping-ture u širem centru grada, kada je svoj luksuzni automobil ostavila tik na trotoaru u jednoj od najprometnijih zona.

Kako navode očevici, automobil visokog sjaja, koji je odmah privukao poglede, bio je parkiran na mestu koje je jasno obeleženo kao nedozvoljeno za zaustavljanje i parkiranje. Iako je trotoar namenjen pešacima, vozilo je zauzelo znatan deo prolaza, zbog čega su neki građani morali da zaobilaze kolima druge strane ulice.

