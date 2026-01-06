Slušaj vest

Suzana Jovanović otvorila je dušu pred kamerama Kurir televizije u emisiji "Godina sa Suzanom". Ona je kroz plač ispričala kako su izgledali poslednji dani njenog supruga Saše Popovića, koji je preminuo 1. marta 2025. godine u bolnici u Parizu, da je teško podnela saznanje da je bolestan, stavila je tačku na sva nagađanja oko nasledstva, a onda i otkrila detalje o dokumentarnom filmu o estradnom magu.

Na tvoju inicijativu snima se dokumentarni film. Kako si došla na ideju?

- Na ideju sam došla odmah posle sahrane. Smatrala sam da takav čovek zaslužuje da uradimo dokumentarni film o njemu. Ostavio je veliki pečat iza sebe, i kao umetnik i kao čovek, i kao vizionar, i kao saradnik, i kao prijatelj. I kao otac, suprug. Sve u jednoj osobi. Nismo mogli sve ljude da stavimo u film. Bukvalno bih morala da pozovem pola Srbije da govori o Saletu. Film će biti iz dva dela - prvi će biti emitovan 28. februara pre "Zvezda Granda", drugi sutradan, pre "Nikad nije kasno", baš na 1. mart, kad je preminuo.

Znam da ste i Jelenu Karleušu pozvali.

- Tako je. Zvala sam sve, ne vodim nikakve ratove, ni s kim nisam u lošim odnosima, nema zlih i ružnih reči, ja ih barem nemam. Ne znam, ako neka druga strana razmišlja drugačije od mene, ne ulazim u to. Ali što se mene tiče, s moje strane, ja sam sa svim ljudima u dobrim odnosima. S moje strane nema zle krvi ni prema kome.

I Brena će biti.

- Hoće, naravno.

Ti i ona se ne čujete i dalje?

- Nisam se čula s njom.

Čak i kad je pozvana da snimi film?

- Nisam.

Pa zar to nije čudno?

- Ne bih o tome da pričam. Kako je, tako je. Idemo dalje.

Da li će deca govoriti o njemu?

- Da, svi smo govorili. Njih je jako teško naterati da stanu pred kamere. Naravno da su pričali, pa mislim, bilo bi malo ružno da nisu izašli i da nisu pričali o ocu. Očekuju svi, očekuje nacija da vidi Aleksandru, Danijela, snajku Tijanu, mene, na kraju krajeva.

Kurir/Goran Jovanović

