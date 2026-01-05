Slušaj vest

Duško Tošić je u septembru prošle godine otvorio restoran na Novom Beogradu, a već u maju odlučio je da napusti ugostiteljstvo. Kako je Kurir pisao, sportista je shvatio da taj biznis nije za njega, te da mu oduzima dosta vremena, pa je rešio da se iz njega povuče.

Nakon što je završio s profesionalnom karijerom fudbalera, on se najpre oprobao u ugostiteljstvu, a nedavno i kao investitor, o čemu je Kurir već pisao. Pliva odlično i u menadžerskim vodama, što mu je uža specijalnost, ali s prijateljem ulaže novac u nekretnine.

1/6 Vidi galeriju Duško Tošić Foto: Marina Lopičić, Nemanja Nikolić, Instagram

- Duško je veliki hedonista i želeo je da se oprba u grani ugostiteljstva, ali posle osam meseci je rešio da se povuče iz ugostiteljstva. On voli da radi i da stvara, a često i eksperimentiše sa projektima. Posao i deca su mu glavna preokupacija. Ima prijatelje s kojima odlično sarađuje. Proputovao je svet i tačno zna šta mu se ispalati da radi, a šta ne. Izlazi iz restorana koji je otvorio sa prijateljim, ali taj objekat i dalje nastavlja da radi punom parom.

Međutim, sada je stiglo i zvanično obaveštenje s obzirom da je lokal koji je bio u njegovom vlasništvu preuzeo drugi vlasnik, koji je najavio otvaranje.

- Uz novog vlasnika dolazi nova energija i nova vizija, ali sa istom tradicijom restorana. Vrhunska italijanska kuhinja, elegantan ambijent uz finu muziku - piše u novoj objavi restorana.