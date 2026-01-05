Slušaj vest

Saša Matić imao je tu čast da mu mnoge pesme koje su ga proslavile napiše Marina Tucaković.

Kao i svi pevači koji su sarađivali sa pomenutim tekstopiscem pa tako i Saša, jednom prilikom našao se u situaciji da mu je bilo neprijatno da peva pesmu koju je Tucakovića napisala. Reč je o pesmi "Mešaj mala" koju je snimio sa Radom Manojlović i koja je jedan od najvećih hitova tih godina.

- Ljudi moji, kada krene ta pesma na koncertima, taj početak: "Opet sama izlaziš"... Ja sam to toliko nerado pevao zbog teksta. Baš mi nešto taj izraz "Mešaj mala", ne znam... Obraćam se ženskoj osobi, kao dami, sa "Mešaj mala", ispričao je Matić svojevremeno u emisiji "Grand specijal".

1/7 Vidi galeriju Saša Matić u Herceg Novom Foto: TO Tivat

Kada je dobio ponudu za ovu pesmu, Saša se obratio pokojnoj Marini Tucaković, koja je radila na numeri. On je pokušao da joj objasni da posle ozbiljnih balada i hitova koji gađaju pravo u dušu, ne može da peva tako vrcav tekst.

1/4 Vidi galeriju Rada Manojlović ne skida osmeh sa lica Foto: Damir Dervisagić

- Rekao sam tada i Marini: Nemoj ja koji sam snimao 'Kralja izgubljenih stvari', koji sam snimao "Kad ljubav zakasni", da pevam ja to - prisetio se pevač.

Marina je imala spreman odgovor koji ga je razoružao i ubedila ga je samo jednom rečenicom:

- Ona mi je rekla: "Pa neka meša, mlada je", otkrio je Saša.

Marina Tucaković bol pretočila u stihove Foto: Printscreen