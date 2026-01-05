Slušaj vest

Dara Bubamara, nakon što je jedan od takmičara završio svoje predstavljanje, slučajno je otkrila odnose među članovima žirija.

Nemanja Grujić iz Cecinog tima slavio je pobedu u duelu "Zvezda Granda" kada je zahvaljujući svom briljantnom nastupu osvojio maksimalan broj glasova.

Ana Bekuta i Miligram su smatrali da je prvi kandidat zaslužio blagu prednost i da se videlo da je uživao dok je pevao. Kada je Voja hteo da da reč Kebi, predstavio ga je kao Milijevog najboljeg prijatelja, na ironičan način, a Dari je izletela izjava koju su svi čuli.

- Oni ne mogu da se vide očima - viknula je Dara Bubamara, dok ostali nisu znali da je u pitanju šala ili istina.

Keba nije hteo da komentariše detaljnije ove reči pa se odmah prebacio na ocenjivanje takmičara.

Dara otkrila i da je pevačica iz Zvezda Granda trudna

Mirjana Kalabić (34) iz Banja Luke vratila na scenu "Zvezda Granda" rešena da popravi utisak iz prošle sezone, ali je i ovog puta završila u baražu, uprkos podršci dela žirija i pohvalama za scenski nastup.

Za sam kraj, Mirjanina mentorka Dara Bubamara podelila je lepu vest sa svima u studiju, i obelodanila dobro skrivanu tajnu.

- Ona je miss Zvezda Granda i ako mogu da joj javno čestitam pošto je trudna!– rekla je Dara.

