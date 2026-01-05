"ONI NE MOGU OČIMA DA SE VIDE" Dari Bubamari slučajno izletelo ko od članova žirija u Zvezdama Granda se ne podnosi
Dara Bubamara, nakon što je jedan od takmičara završio svoje predstavljanje, slučajno je otkrila odnose među članovima žirija.
Nemanja Grujić iz Cecinog tima slavio je pobedu u duelu "Zvezda Granda" kada je zahvaljujući svom briljantnom nastupu osvojio maksimalan broj glasova.
Ana Bekuta i Miligram su smatrali da je prvi kandidat zaslužio blagu prednost i da se videlo da je uživao dok je pevao. Kada je Voja hteo da da reč Kebi, predstavio ga je kao Milijevog najboljeg prijatelja, na ironičan način, a Dari je izletela izjava koju su svi čuli.
- Oni ne mogu da se vide očima - viknula je Dara Bubamara, dok ostali nisu znali da je u pitanju šala ili istina.
Keba nije hteo da komentariše detaljnije ove reči pa se odmah prebacio na ocenjivanje takmičara.
Dara otkrila i da je pevačica iz Zvezda Granda trudna
Mirjana Kalabić (34) iz Banja Luke vratila na scenu "Zvezda Granda" rešena da popravi utisak iz prošle sezone, ali je i ovog puta završila u baražu, uprkos podršci dela žirija i pohvalama za scenski nastup.
Za sam kraj, Mirjanina mentorka Dara Bubamara podelila je lepu vest sa svima u studiju, i obelodanila dobro skrivanu tajnu.
- Ona je miss Zvezda Granda i ako mogu da joj javno čestitam pošto je trudna!– rekla je Dara.
