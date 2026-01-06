Slušaj vest

Poznata kao vrsna domaćica, Dragica Radosavljević Cakana za Božić priprema bogatu trpezu za svoju porodicu, a česnici posvećuje posebnu pažnju.

Danima uoči najvećeg hrišćanskog praznika u Cakaninom domu vlada praznična euforija, a pevačica, koja je običaje iz rodnog Leposavića prenela i unucima, uživa u pripremi raznih đakonija za svoje najmilije

- Deca dolaze, bićemo svi na okupu. Ima dosta posla dok se sve pripremi, ali ja u tome uživam. Inače volim da kuvam i da spremam, a u danima posle Nove godine odmaram tako da meni priprema Božićne trpeze bude zadovoljstvo, neka vrsta kreativnog odmora. Više volim da tako provedem slobodno vreme nego da ležim. Posebno mi je drago što deca znaju to da cene, da pohvale i što je najvažnije da pojedu - kaže Cakana za Informer.

Na njenoj Božićnoj trpezi tradicionalna srpska jela su obavezna.

- Pravim prebranac, rusku salatu, sarmu, obavezno se peče pečenica i mesi česnica. Tada svi izađemo iz posta, pa tog dana navalimo na pečenje. Popije se dobro vino, deci se daju pokloni koje ja pažljivo odaberem da im budu zanimljivi - navodi pevačica.

Pevačica česnicu godinama sprema po istom receptu, a jedan korak u pripremi posebno je važan da bi česnica bila lisnatija i lepša.

- Stavljam dve čaše vode i dve čaše mleka, malo soli, kašiku šećera, kvasac, dva jaja, jedno žumance i brašno. Kad umesim testo ostavim ga da se podigne, jedno sat i po vremena, onda ga ispritiskam da izađe vazduh, pa ga razmesim na male loptice i svaku dobro namažem puterom. Naslažem ih jednu na drugu i ostavim jedno pola sata da testo upije puter, pa ponovo premesim. Ja to obavezno radim dva puta posle prvog dizanja testa, kako bi bila što lepša i lisnatija. Nakon toga se oblikuju loptice, a može da se stavi i celo testo u pleh ko kako želi. Na kraju testo premažem žumancetom razmućenim u malo mleka i pospem crnim i belim susamom - otkriva pevačica njen recept za idealnu Božićnu česnicu.

Specijalno za unuku koja je vegeterijanac Cakana priprema i poseban meni.

- Ne jede meso i alergična je na koštunjavo voće, pa specijalno za nju spremim druga jela. Napravim joj recimo gibanicu od tortilja koje sam ja ispekla, ne od kupovnih. Fino ih složim i prelijem smesom od kajmaka, sira i jaja. To bude prava ona srpska gibanica prste da poližeš - kaže pevačica za Informer.