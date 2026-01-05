Slušaj vest

U toku slavlja, na Acinom profilu osvanula još jedna zajednička slika, uz veoma emotivnu pesmu.

Uz njihovu sliku, Aca je objavio i emotivan tekst pesme Petra Graša - "Je l'ti reka ko" - čime je i opisao njihov posebni odnos.

Tekst pesme:

Sve šta san o sebi zna

Šta san čuja, vidija

Viruj, sad san shvatija

Da sve, da sve to ništa je

Čovek se upozna onda tek

Kada cilo srce drugon da

I prizna da je volija

Je l' ti reka 'ko

Je l' ti reka 'ko

Je l' ti reka 'ko

Onako iskreno

Da bi za tebe umra ja i bez da trepnen

I opet rodija se samo da te sretnen

Je l' ti reka 'ko

Onako iskreno

Je l' ti reka 'ko

Je l' ti reka 'ko

Je l' ti reka 'ko

Onako iskreno

Čeda otkrio istinu o njihovom odnosu

- Moje potrebe koje je Jelena zadovoljavala, to ne očekujem od njega. Nama je puna kuća dece, ja sam njemu njegov život istumbao, okrenuo na glavu. On je sada čovek koji normalno ne može da prošeta gradom. Ostavio je profesionalnu karijeru. On je došao u Beograd kada sam ja ostavio sve i preuzeo na sebe komad od 90 kilograma koliko sam tada imao. Niko nije šokiran našim odnosom, pravi se frka bespotrebno. Ja nisam mogao da ustanem iz kolica, do pre dva meseca nisam mogao da vežem pertle. On je poturio svoja leđa za mene - rekao je Čeda Jovanović u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.