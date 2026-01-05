"ZA TEBE BIH UMRO BEZ DA TREPNEM" Aca Kos posvetio pesmu Čedi Jovanoviću: Čovek se upozna onda tek...
Čeda Jovanović i Aleksandar Kos juče su gostovali na televiziji Kurir gde su po prvi put govorili o svom odnosu. Nakon gostovanja otišli su svojoj kući, gde su proslavili rođendan Čedine ćerke.
U toku slavlja, na Acinom profilu osvanula još jedna zajednička slika, uz veoma emotivnu pesmu.
Uz njihovu sliku, Aca je objavio i emotivan tekst pesme Petra Graša - "Je l'ti reka ko" - čime je i opisao njihov posebni odnos.
Tekst pesme:
Sve šta san o sebi zna
Šta san čuja, vidija
Viruj, sad san shvatija
Da sve, da sve to ništa je
Čovek se upozna onda tek
Kada cilo srce drugon da
I prizna da je volija
Je l' ti reka 'ko
Je l' ti reka 'ko
Je l' ti reka 'ko
Onako iskreno
Da bi za tebe umra ja i bez da trepnen
I opet rodija se samo da te sretnen
Je l' ti reka 'ko
Onako iskreno
Je l' ti reka 'ko
Je l' ti reka 'ko
Je l' ti reka 'ko
Onako iskreno
Čeda otkrio istinu o njihovom odnosu
- Moje potrebe koje je Jelena zadovoljavala, to ne očekujem od njega. Nama je puna kuća dece, ja sam njemu njegov život istumbao, okrenuo na glavu. On je sada čovek koji normalno ne može da prošeta gradom. Ostavio je profesionalnu karijeru. On je došao u Beograd kada sam ja ostavio sve i preuzeo na sebe komad od 90 kilograma koliko sam tada imao. Niko nije šokiran našim odnosom, pravi se frka bespotrebno. Ja nisam mogao da ustanem iz kolica, do pre dva meseca nisam mogao da vežem pertle. On je poturio svoja leđa za mene - rekao je Čeda Jovanović u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.
Kurir.rs