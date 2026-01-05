Slušaj vest

Edita Malovčić postala je velika zvezda u inostranstvu, a kako kaže, sa ocem je spaja samo to što liče i što je nasledila talenat za muziku.

Edita Malovčić, ćerka poznatog folk pevača Kemala Malovčića, poznata je pod umetničkim imenom Madita. U Nemačkoj i Austriji se proslavila u seriji "Mesto zločina", a osim glumačke ostvarila je zavidnu muzičku karijeru.

Na početku karijere ćerki Kemala Malovčića su predložili da se odrekne 'ić' na kraju svog prezimena, međutim ona to nije htjela prihvatiti.

- Možda je čudno ako to kažem, ali htela sam da dokažem da čovek ne mora stalno da bude gasterbajter. Ti ljudi su napustili svoju zemlju zbog teške ekonomske situacije, nisu je ostavili dobrovoljno. Nisu mogli značajno da napreduju zbog jezičnih i drugih barijera, bili su u specifičnoj situaciji -ispričala je Edita svojevremeno.

- Majka je htela da ne budem diskriminisana. Mislila je da bi to bilo moguće u okruženju kao što je katolička privatna škola - ispričala je Edita Malovčić u intervjuu za emisiju 'Beč danas'.

Upravo iz tog razloga promenila je ime u Madita kojim se predstavlja sada kada je poznata.

"O ocu ništa lepo"

Ona otkriva da je otac nikad nije savetovao o karijeri i da već dugo s njim nije u kontaktu.

- Ne znam da li se on raduje što sam odlučila da život posvetim muzici. Mislim da je želeo da njegova deca sama rastu. Sve stvari s njim su negativne, neke čak rešavamo i preko suda - kaže Madita, ne želeći da otkriva sve detalje ove porodične svađe.

Rođena je u Beču i malo ko zna da joj je Kemal otac.

- U Austriji to nikoga ne interesuje, jedino im je smešno kad čuju šta peva i čude se kako nemamo ništa zajedničko. Jedino što nas spaja je to što ličim na njega i što sam od njega nasledila talenat za pevanje - navodi Madita.

Iako ima dosta posla u Austriji i Nemačkoj, ne propušta priliku da u slobodno vreme obilazi zemlje bivše Jugoslavije. Na očeve koncerte ne ide nikada, a kao svog muzičkog heroja navodi Ramba Amadeusa.

- Kada bih mogla da snimim duet s nekim, svakako bi moj izbor bio Rambo Amadeus jer je neverovatan umetnik. Što se mene tiče, najbolji je! - kaže ova pevačica, koja se muzikom bavi od 2002, kad je kao članica dueta „dZihan & Kamien“ izdala CD „Gran Riserva“, a tri godine kasnije objavila je prvi solo album „Madita“.