PRVI RAZVOD U 2026. GODINI! Koleginici htela da rasturi brak, a sad je njenom došao kraj: Rastali se Marko i Goga Gačić
Pevačica Goga Gačić razvela se od pevača Marka Gačića. Oni su 8 godina bili u braku, tokom kog su dobili dvoje dece.
Fatalna plavuša koja važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi, kako saznajemo, donela je odluku krajem 2025. godine da se rastane od supruga i dalje nastavi sama, prenosi Telegraf
Oni su na društvenim mrežama obrisali sve zajedničke uspomene, što potvrđuje da je došlo do nekakvih nesuglasica u njihovom odnosu.
Veza Goge i Marka Gačića počela je u Grandu, na mestu gde su došli da naprave velike karijere, a pronašli ljubav koju su kasnije krunisali i brakom.
Marko je za vreme takmičenja "Zvezde Granda" započeo emotivnu vezu sa Gogom (tada Babić), a potom je usledilo i tajno venčanje.
U brak su stupili 2017. godine i danas imaju dvoje dece.
Podsetimo, pre nekoliko meseci Kurir je pisao da je Goga pokušavala da napravi nesuglasice u braku njene kolegincie Ivane Pavković i Petra Mitića.
Kurir.rs