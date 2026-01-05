Slušaj vest

Voditeljka Bojana Lazić otputovala je u Emirate, odakle postavlja na mrežama zavodljive video priloge. Poslednji u nizu je oduševio njene pratioce kada je pokazala kako se spremila za šetnju po lepom vremenu.

Bojana Lazić stavila je šešir sa velikim obodom, a obukla je crnu majicu koja je bila pripijena uz njeno telo. Jasno se videlo da ispod nje nema ništa, a pogled mnogih pao je na njen dekolte koji je dominirao u ovoj kombinaciji.

Voditeljka je šetala i sa širokim osmehom na licu se snimala iz svih uglova.

Bojana Lazić se skinula i pokazala vrelo telo Foto: Printscreen

 Ovaj snimak prikupio je mnogo reakcija, a ona je mahom dobijala samo komplimente na račun izgleda.

Otkrila sve o partneru i ljubavi

Ona je za medije otkrila se trudi da bude najbolja majka na svetu, ali i koliko joj energije treba za česta i duga snimanja u "Pinkovim zvezdama". U velikom intervjuu pomenula je i svoj partnera sa kojim se nedavno pomirila, a sa kojim je u ljubavi već šest godina.

- Velika ljubav je u pitanju, posle svađe dođu ta velika pomirenja. Ja uvek imam udvarače, od kako znam za sebe. To je kompliment za svaku ženu. Ne padam više na lepe reči i usputne udvarače, a posebno ne na društvenim mrežama.

Vrlo dobro znam šta hoću, a šta neću. Lepo je čuti kompliment ali mi apsolutno ništa spektakularno ne znači. Mislim da me se plaše da priđu uživo, dok su na mrežama veoma jaki.

kurir / blic

