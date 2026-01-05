Rada Manojlović ulazi u Elitu 9, Pink izdao zvanično saopštenje
RADA MANOJLOVIĆ ULAZI U ELITU 9! Produkcija Pinka izdala saopštenje
Pravoslavni hrišćani 7. januara praznuju Božić, najradosniji hrišćanski praznik, a tim povodom Veliki šef će organizovati svečanu proslavu u "Eliti"!
Popodnevni božićni ručak u Beloj kući biće poslužen 7.januara, a takmičari ni ne slute ko će taj dan pevati specijalno za njih i publiku kraj malih ekrana.
Rada Manojlović Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Kurir Televizija, Antonio Ahel/ATAImages
Učesnike "Elite" pesmom će razgaliti popularna pevačica Rada Manojlović, te nema sumnje da će takmičari Eliti biti presrećni kada je budu ugledali na vratima Bele kuće.
Jelena Karleuša pevala za Novu
Podsećamo, pevačica Jelena Karleuša pevala je u Eliti 9 za doček Nove godine.
Jelena Karleuša i Zorica Brunclik Foto: Preent Screen
Učesnicima su tada popadale vilice, a JK je napravila atmosferu kakvu u rijalitiju nismo videli za svih devet sezona.
