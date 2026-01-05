Slušaj vest

Pravoslavni hrišćani 7. januara praznuju Božić, najradosniji hrišćanski praznik, a tim povodom Veliki šef će organizovati svečanu proslavu u "Eliti"!

Popodnevni božićni ručak u Beloj kući biće poslužen 7.januara, a takmičari ni ne slute ko će taj dan pevati specijalno za njih i publiku kraj malih ekrana.

Učesnike "Elite" pesmom će razgaliti popularna pevačica Rada Manojlović, te nema sumnje da će takmičari Eliti biti presrećni kada je budu ugledali na vratima Bele kuće.

Jelena Karleuša pevala za Novu

Podsećamo, pevačica Jelena Karleuša pevala je u Eliti 9 za doček Nove godine.

Učesnicima su tada popadale vilice, a JK je napravila atmosferu kakvu u rijalitiju nismo videli za svih devet sezona.

