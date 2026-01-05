Slušaj vest

Goga Gačić razvela se od kolege, pevača Marka Gačića, prenose domaći mediji. Goga i Marko venčali su 2017. godine, a mediji bruje da su sada stavili tačku na svoj brak.

Goga se proslavila u grupi "Đavolice" pre skoro deset godina, a ženski bend su činile Tamara Milutinović, Goga Gačić i Teodora Džehverović.

Volela rijaliti pobednika

Takođe, na fatalnu plavušu svojevremeno je bacio oko i rijaliti učesnik Nenad Marinković Gastoz.

U to vreme je bila jedna od najpopularnijih plavuša na estradi, a mnogi pamte njenu ljubav sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Naime, Goga se pojavila kao pevačica u rijaliti formatu "Parovi" kada je pomenuti jutjuber pao na njenu lepotu i šarm, te se nije smirio dok je nije osvojio. Ubrzo su nakon susreta i uplovili u vezu iako ljubav nije dugo potrajala. Pred kamerama gledaoci su odmah videli hemiju među njima koja je tada postojala.

Obrisali slike sa mreža

Da u njihovom odnosu postoje ozbiljne nesuglasice i da povratka nema, svedoči i njihov potez na internetu. Goga i Marko su na društvenim mrežama obrisali sve zajedničke uspomene, što je jasna potvrda da je došlo do kraha odnosa.

Venčali se u tajnosti

Podsetimo, romansa ovog para započela je pod svetlima reflektora "Granda", gde su oboje došli sa ciljem da izgrade velike muzičke karijere.

Marko je emotivnu vezu sa Gogom, koja se tada prezivala Babić, započeo još tokom trajanja takmičenja "Zvezde Granda". Par se potom odlučio na tajno venčanje, a zvanično su u brak stupili 2017. godine. Tokom zajedničkog života dobili su dvoje dece.

