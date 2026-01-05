Slušaj vest

Pevač Jovan Perić objavio je novu pesmu “Suđeno je tako bilo” nastalu u saradnji sa muzičarem Acom Sofronijevićem i produkcijskim timom Astudioton.

Video spot je premijerno objavljen na YouTube kanalu i odmah izazvao pažnju publike širom regiona.

Nakon snimanja pesme i spota, Jovan je rekao da je sve sa saradnicima priremao sa uživanjem.

Jovan Perić

“Istina dopire do duša naših u istom momentu kada je izgovorena. "Suđeno je tako bilo" je pesma koja nosi veliku istinu jednog dela mog života. Pevao sam istinu pa se iskreno nadam i verujem da će se to prepoznati” rekao je pevač i dodao:

“Sudbina, sudbina je zapravo put koji nam Bog određuje, sve zarad našeg razvoja i boljitka iako mi to ne možemo nekada razumeti.

Verujmo braćo i sestre!”

Novu pesmu poslušajte u videu ispod: