Slušaj vest

Pevač Jovan Perić objavio je novu pesmu “Suđeno je tako bilo” nastalu u saradnji sa muzičarem Acom Sofronijevićem i produkcijskim timom Astudioton.

Video spot je premijerno objavljen na YouTube kanalu i odmah izazvao pažnju publike širom regiona.

Nakon snimanja pesme i spota, Jovan je rekao da je sve sa saradnicima priremao sa uživanjem.

Jovan Perić Foto: Bojan Stevanović

“Istina dopire do duša naših u istom momentu kada je izgovorena. "Suđeno je tako bilo" je pesma koja nosi veliku istinu jednog dela mog života. Pevao sam istinu pa se iskreno nadam i verujem da će se to prepoznati” rekao je pevač i dodao:

“Sudbina, sudbina je zapravo put koji nam Bog određuje, sve zarad našeg razvoja i boljitka iako mi to ne možemo nekada razumeti.
Verujmo braćo i sestre!”

Novu pesmu poslušajte u videu ispod:

Ne propustiteStarsATMOSFERA DO USIJANJA! Aleksandar Sofronijević i orkestar nakon Kotora nastupili na Zlatiboru za doček Nove godine (VIDEO)
Aleksandar Sofronijević
StarsCEO STUDIO ZAIGRAO KOLO! Praznična atmosfera na Kurir televiziji:Sofra, Banjac, Stanišićka opleli pa svi skočili da zaigraju (Video)
1801 boba nikolic (3).jpg
StarsNa kraju godine Saška Janks objavila čak tri nove pesme - Trilogija u jednom danu
Saška Janković i Aleksandar Sofronijević
StarsAS STUDIOTON obeležio kraj godine serijom radionica u oblasti muzičke produkcije i stvaralaštva
Aleksandar Sofronijević (4).jpeg

Aleksandar Sofronijević i orkestar nastupili na Zlatiboru za doček Nove godine  Izvor: Privatna arhiva AS