ASMIN IMAO INTIMNE ODNOSE PA PAO U NESVEST! Umalo da ostanemo bez Alibabe, žene će mu stvarno doći glave
Asmina Durdžića zbog svojih pripovedačkih sposobnosti mnogi su počeli da porede sa Kristijanom Golubovićem.
On je sedeći za sofom ispričao Filipu Đukiću kako je sa jednom devojkom stigao 19 puta do vrhunca u jednom danu. Filipovo skretanje pogleda dosta sugeriše da mu baš i ne veruje.
-Sa mnom ne može normalna devojka da ima odnos. Meni je rekord 19 puta. Kunem se, pao sam u nesvest nakon toga- rekao je Asmin.
Filip ostao šokiran
- Zbog čega?- pitao je Filip.
- Zbog s**a, 19. puta, ali preko dana - hvalio se Asmin pa nastavio:
- Samo mi se onako oborila glava, pao sam na jastuk. To kada me neka baš radi. Jednom celu noć imao i onda zvao druga da idemo u Češku u Prag. Do Praga tri sata. Našli tamo neke devojke, šetali. Posle do Salzburga sedam sati. Veruj mi kada sam seo u auto ja sam se uzbudio, a onda kada sam šetao je to prestalo dok nisam video jednu koja se sagnula i onda sam se opet uzbudio - rekao je Asmin koji je ovim izlaganjem zgrozio gledaoce, a nedavno se polemisalo da je bio i sa Miljanom Kulić.
kurir / srbija danas
