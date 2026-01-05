Slušaj vest

Nekadašnja finalistkinja popularnog muzičkog takmičenja "Pinkove zvezdice", Valentina Mec, koja je svojim glasom osvajala simpatije regiona i strogog žirija, otkrila je da je trudna.

Takmičenje "Pinkove zvezdice" iznedrilo je brojne muzičke talente koji danas, kao već odrasli ljudi i ozbiljni pevači, osvajaju scenu.

Ipak, osim muzičkih uspeha, pažnju javnosti privlače i velike promene u njihovim privatnim životima.

Valentina Mec se verila Foto: Printscreen

Od finala do vereničkog prstena i trudnoće

Jedna od takmičarki koja je ostavila neizbrisiv trag i stigla do samog finala 2019. godine je Valentina Mec. Od perioda kada je nastupala na velikoj sceni, njen život se značajno promenio.

Mlada pevačica se u međuvremenu verila, a sada je svoje pratioce obradovala vestima da je trudna. Prema navodima, Valentina "broji sitno" do porođaja.

Podsetimo, Valentina nije bila samo draga publici, već je tokom takmičenja važila za favorita mnogima. Članice žirija, Nataša Bekvalac, Leontina Vukomanović i Goca Tržan, tada su za nju imale samo reči hvale, prepoznajući njen talenat još u ranim danima.

