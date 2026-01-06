Slušaj vest

Daniel Kajmakoski praznične dane provodi u Beogradu, gde je sa suprugom, decom i vernim kućnim ljubimcem uživao u pravoj zimskoj bajci.

Pevač je slobodno vreme iskoristio za šetnju gradom, prazničnu atmosferu i aktivnosti prilagođene svim generacijama, dok su najmlađi posebno uživali u zimskim sadržajima koje prestonica nudi tokom hladnih dana.

Uživa sa porodicom

Vole kad su zajedno

Porodična idila nije prošla nezapaženo, a fotografije koje je napravio naš reporter na licu mesta svedoče o opuštenoj i toploj atmosferi u kojoj se pevač nalazi. Kajmakoski se nije razdvajao od supruge i dece, a posebnu pažnju privlačio je i njihov pas, koji je ravnopravan član porodice i sa kojim, kako ističu bliski izvori, Daniel provodi svaki slobodan trenutak.

Tokom boravka u prestonici, pevač je poželeo da oseti pravi praznični duh, pa je uživao u zimskim specijalitetima, među kojima su se našli tradicionalna hrana i kuvano vino, što je dodatno upotpunilo njegov boravak u gradu.

Jedinstven umetnik

Iako ga publika pamti po jedinstvenom predstavljanju i čestim medijskim pojavljivanjima, prvi pobednik takmičenja Iks faktor je jednom prilikom otvoreno govorio o razlozima zbog kojih se povukao sa javne scene i odlučio da prioritete promeni.

-Zato sam se i povukao iz medija, da bih sebi uzeo vreme za porodicu. U nadi da će to možda krenuti da funkcioniše, ali nije. Međutim, meni je jako bitno bilo da mogu sebe da pogledam u ogledalo i kažem sebi: "Okej, dao si sve od sebe’“, rekao je pevač.

Danas, kako ističu njegovi bliski prijatelji, Kajmakoski bira mir, porodicu i male životne radosti, a upravo takvi trenuci, daleko od reflektora, za njega imaju najveću vrednost.