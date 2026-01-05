Slušaj vest

Aktuelna učesnica rijalitija "Elita 9" Milena Kačavenda prisetila se ovog snežnog jutra šta sve ima u ormanu od opreme za zimu i tom prilikom govorila o neobičnim čizmama. Ona je otkrila da ih je kupila pre 18 godina, a od cifre će vam se zavrteti u glavi.

Milena Kačavenda pričala je uz jutarnju kafu Bori Terziću kakve je čizme kupila pre skoro dve decenije.

- Ja kupila u Americi 2007. pre 18 godina, čizme, od belog, polarnog medveda, čizme za sneg. Cele dlakave, dole gumene ne klizaju se, unutra jagnjeće krzno. Nikad ih nisam oprala, spolja se ne nakvasi, po snegu, po kiši, samo kliza, zbog te medveđe dlake. Ja sam to platila 2.000 i nešto dolara - pričala je Kačavenda.

Terza se za to vreme čudio kako medvedi mogu da prespavaju nekoliko meseci tokom zime, bez buđenja.

Milena će zaradu od rijalitija uložiti u silikone

Milena Kačavenda otkrila je šta će sve da koriguje na sebi nakon što se završi Elita 9. Milena je, naime, došla na ideju da stavi silikon u zadnjicu, pa je tražila savet od Maje Marinković u vezi njene silikonske zadnjice.

Milena je ispričala kako će nakon izlaska iz rijalitija i ona otići na istu operaciju.

- Uvek ćeš osećati malu bol, čak i kad prođe vreme od ugradnje - započela je Maja.Kačavenda je zatim ispričala kako je sa doktorom još pre rijalitija bila u pregovorima, ali i da zadnjica nije jedini zahvat koji planira da uradi.

- Kako je onda on mislio meni da uradi, pošto mi je rekao da ima neki specijalni silikon za spavanje, to je nešto što se stavi na krevet i u tome spavaš. Ja sam zakazala da uradim dupe sa tih 260 kubika u zadnjicu, a onda bih uradila i fejs-lifting. Razmišljala sam se kako ću sa jedne strane dupe, a sa druge strane glava. Za glavu treba da ležim na leđima, a za dupe treba da ležim na stomaku - otkrila je Milena koja je legla sa Janjušem u krevet.

