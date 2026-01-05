Slušaj vest

Goga i Marko Gačić iznenadili su mnoge odlukom da se razvedu, a ova vest danas je odjeknula u javnosti. Kako se saznaje, pevačica je inicirala razvod i oni već dva meseca nisu zajedno.

Iako se činilo da je pevački par u velikoj ljubavi, demantovali su javnost i razveli se. Oni imaju dvoje dece, a emotivne trenutke koje su kačili na mrežama su sada izbrisali.

Pevač Marko Gačić je svojevremeno govorio o bračnim krizama. On je istakao da nijedan brak nije savršen, ali da su se trudili da sačuvaju porodicu.

1/7 Vidi galeriju Marko Gačić i Goga Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Iako su godinama važili za skladan par, Marko je priznao da su se, kao i svi bračni parovi, suočavali sa nesuglasicama.

- Problema ima u svakom braku. Bitno je kako ih rešavaš. Nama su deca uvek bila na prvom mestu - rekao je Marko pre dve godine u razgovoru za Grand i dodao da su se trudili da razgovorom prevaziđu teške trenutke.

- Bilo je trzavica, ali nismo donosili odluke preko noći. Trudili smo se da budemo razumni i da spustimo loptu kada dođe do nesuglasica - priznao je pevač za Grand.

Zavoleli se na Grandu

Podsetimo, romansa ovog para započela je pod svetlima reflektora "Granda", gde su oboje došli sa ciljem da izgrade velike muzičke karijere.

Marko je emotivnu vezu sa Gogom, koja se tada prezivala Babić, započeo još tokom trajanja takmičenja "Zvezde Granda". Par se potom odlučio na tajno venčanje, a zvanično su u brak stupili 2017. godine. Tokom zajedničkog života dobili su dvoje dece.

1/10 Vidi galeriju Marko i Goga Gačić Foto: Printskrin/Instagram, printscreen YT, Printscreen/Instagram

Inače, Marko Gačić je na audiciji za Zvezde Granda slagao za godine. Takođe, Goga Gačić je u rijalitiju bila sa Gastozom, a njihova avantura se i danas pamti.

Pogledajte dodatni snimak: