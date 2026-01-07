Slušaj vest

Nada Topčagić se i danas raduje Božiću kao malo dete.

- U nove pobede idemo, samo da smo svi živi i zdravi - započinje razgovor za Kurir muzička zvezda, koja je za našu ekipu pripremila bogatu božićnu trpezu.

Uvek na nivou

1/5 Vidi galeriju Nada Topčagić srećna za praznike Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Mašala

- Tu su domaći kajmak, domaći kiseli kupus, lučene paprike, ćevapčići, krilca... Na božićnoj trpezi obavezno mora da bude božićni kolač, krompir pita i moje čuvene kiflice od svega - nabraja pevačica.

Nada će se uvek rado sećati kako je proslavljala Božić u detinjstvu.

- Sećam se kada smo donosili pšenicu, žito, svega... Oko nas je bilo mnogo jelki. Odrasla sam u Laslovu, kao da smo živeli na nekom imanju iz švedskih serija svi zajedno. Unosili smo slamu, čekali poklone i dobijali ih po dvadeset kilograma od očeve firme. Čokoladice su se čuvale i jele tokom cele godine pomalo. To je bilo neko drugo vreme, srećnije, lepše. Ovaj praznik ne propuštamo. Lepo je kada se okipimo, kada nazdravimo - priča Nada.

Srećna i voljena žena

1/3 Vidi galeriju Nada Topčagić poštuje praznike Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC



Danas su joj, kaže, najvažniji mir i porodica.

- Žao mi je što ćemo Zlatko i ja biti sami, deca su na Tari. Ranijih godina je sin bio s nama dok se nije oženio. Ja sam im sve obezbedila na Tari. Snajka mi je fenomenalna. Mnogo trpi jer moj Miki voli selo, a ona se bori s decom. Unuci sam rekla da ću doći u školu da upoznam razrednog starešinu, a ona mi kaže: "Budeš li došla, završili smo sa školom." Ne voli to eksponiranje, nije kao ja - smeje se pevačica.

Srećno i berićetno

Nada ne krije da je srećna i zadovoljna žena koja je sve postigla sama i od Boga traži samo da njena porodica, prijatelji i ljudi koje voli, ali i koje ne poznaje budu zdravi.

- Znam da zvuči kao kliše, ali, ljudi, zdravlje je najvažnije. Šta ćeš kad te bole kukovi, krsta, noge, kolena. Ne možeš nigde. Nije to lako. Treba zdravlje da se čuva. Zato svima želim mir i zdravlje, nema kod mene prijatelji ili neprijatelji. Svima želim isto - da budemo zdravi - zaključuje folk zvezda.

Šta je sve Nada ispričala možete pogledati upravo na Kurir televiziji u emisiji "Godina sa Nadom".