RADA MANOJLOVIĆ ĆE OVAKO PAMTITI BOŽIĆ IZ DETINJSTVA! Pevačica ga je proslavljala na selu, a ovo su običaju koji su svake godine morali da se ispoštuju
Svojevremeno je pevačica Rada Manojlović govorila o tome kako je proslavljala Božić u svojoj rodnoj kući u Četerežu u krugu najbližih.
Rada je ranije za Kurir ispričala da joj je Božić oduvek bio omiljeni praznik i da poštuje sve tradicionalne običaje koji su vezani za isti.
Prošli Božić prošao u duhu porodice
Tokom prošlog praznika u porodičnoj atmosferi njena sestra Maja i maćeha Suza pravile su bogatu prazničnu trpezu, dok je otac Rade sekao badnjak i okretao prase na ražnju.
Pevačica je govorila i o običajima — od loženja vatre na Badnje veče, lomljenja česnice (za koju se tada nadala da će novčić pripasti njoj), pa do onog emotivnijeg dela - odlaska na groblje.
O detinjstvu za vreme praznika
Prisetila se i detinjstva, ističući da joj je hladno i snežno vreme bili sastavni deo božićnih uspomena, kao i to koliko je oduševljenje njenog oca zbog petardi i vatrometa uticalo na porodično slavlje.
U tom intervjuu Rada se dotakla i medijskih spekulacija o svom emotivnom životu, ali je tada ostala bez komentara, uz šalu da će “sakriti sve kao zmija noge”.
Pogledajte dodatni snimak: