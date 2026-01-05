Slušaj vest

Svojevremeno je pevačica Rada Manojlović govorila o tome kako je proslavljala Božić u svojoj rodnoj kući u Četerežu u krugu najbližih.

Rada je ranije za Kurir ispričala da joj je Božić oduvek bio omiljeni praznik i da poštuje sve tradicionalne običaje koji su vezani za isti.

Prošli Božić prošao u duhu porodice

Tokom prošlog praznika u porodičnoj atmosferi njena sestra Maja i maćeha Suza pravile su bogatu prazničnu trpezu, dok je otac Rade sekao badnjak i okretao prase na ražnju.

Pevačica je govorila i o običajima — od loženja vatre na Badnje veče, lomljenja česnice (za koju se tada nadala da će novčić pripasti njoj), pa do onog emotivnijeg dela - odlaska na groblje.

O detinjstvu za vreme praznika

Prisetila se i detinjstva, ističući da joj je hladno i snežno vreme bili sastavni deo božićnih uspomena, kao i to koliko je oduševljenje njenog oca zbog petardi i vatrometa uticalo na porodično slavlje.

U tom intervjuu Rada se dotakla i medijskih spekulacija o svom emotivnom životu, ali je tada ostala bez komentara, uz šalu da će “sakriti sve kao zmija noge”.

